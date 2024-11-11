Більша частина громадян Польщі (51,3%) вважають, що посла Росії Сергія Андреєва слід вислати з країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром United Surveys.

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Скільки поляків вважають, що посла РФ варто вислати з Польщі

Близько 26,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 24,7% - "скоріше так" на запитання про вислання посла.

Проти вислання Андреєва висловилися 29,8% опитаних, при цьому 4,5% відповіли "однозначно ні", а 25,3% - "скоріше ні". Ще 18,9% не визначилися з цього питання.

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Цікаво, що питання вислання російського посла об'єднує як прихильників, так і опонентів чинної польської влади.

Опитування проводилося 25-27 жовтня змішаним методом на вибірці 1000 дорослих поляків.

Скільки поляків бояться, що Путін застосує ядерну зброю проти України

У вересні кількість осіб, які побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, знизилася.

На початку повномасштабного вторгення ця цифра була 77%, а зараз - 51%.

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Найбільше застосування ядерної зброї Росією в Україні бояться у Польщі жінки та люди старшого віку.

Читайте у матеріалі Kyiv Post про різкий спад кількості поляків, прихильних до прийому українських біженців.

Польща закрила консульство РФ - подробиці

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

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Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Консульство в Познані відкрили в 1946 році за угодою між радянським посольством і МЗС Польської Народної Республіки.

У 1971 році відомство перекваліфікували у генеральне консульство.

Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії : у Познані, Кракові і Гданську.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що країну мають залишити восьмеро росіян.