У вівторок новообраний президент США Дональд Трамп обрав конгресмена від штату Флорида Майка Волца своїм радником з національної безпеки. Ця посада, можливо, є найвпливовішою після президентської в американському уряді, коли йдеться про розробку зовнішньої політики.

Трамп назвав Волца – відзначеного нагородами ветерана бойових дій – «національно визнаним лідером у сфері національної безпеки», «експертом з питань загроз від Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму». Його називали «яструбом» щодо Китаю, але в табелі успішності від групи «Республіканська партія для України» він отримав «погану» оцінку після того, як проголосував проти двох запропонованих асигнувань для Києва у 2024 році. Раніше він висловлювався на підтримку кількох заходів із надання допомоги Україні у 2022 та 2023 роках.

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Волтц входить до складу Комітету у закордонних справах Палати представників і Постійного спеціального комітету з питань розвідки, а також підкомітету зі стратегічних сил, який наглядає за ядерною зброєю, обороною від балістичних ракет і космічними програмами в інтересах національної безпеки.

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Цього тижня стало відомо про очікуване призначення Трампом сенатора від штату Флорида Марко Рубіо державним секретарем, але ця посада, хоча є, безумовно, найпомітнішою для лідерів інших держав, має дуже незначний вплив на фактичні рішення щодо зовнішньої допомоги чи військової підтримки США, якщо взагалі має. Правою рукою президента в цих питаннях є радник з національної безпеки.

Стаття ІІ Конституції США надає Президенту низку повноважень щодо прийняття зовнішньополітичних рішень. Як верховний головнокомандувач збройних сил, він має право вести переговори щодо укладення договорів, виділяти певну суму допомоги іншим державам без схвалення Конгресу, призначати та звільняти послів, а Державний секретар здійснює нагляд за діяльністю керівників місій та інформує про американську зовнішню політику.

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Хоча Конституція не вимагає схвалення Конгресом кандидатури радника з питань національної безпеки, Конгрес відіграє важливу роль у формуванні зовнішньої політики США. Серед іншого, Конституція наділяє цей законодавчий орган повноваженнями затверджувати подані президентом кандидатури на посади державного секретаря та окремих послів, оголошувати війну, схвалювати або відхиляти масове розгортання військ (запроваджене ще за часів війни у В'єтнамі), а також іншими важливими функціями, серед яких – ратифікація договорів, укладених президентом, формування іншої політики, наприклад, санкційної, а також, що, можливо, найважливіше для України, – розподіл зовнішньої допомоги.

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Наприклад, у вересні Волтц став співавтором двопартійного законопроєкту в Палаті представників разом із демократом від Флориди Деббі Вассерман Шульц, який наклав додаткові санкції на Венесуелу. Він отримав назву «Закон про заборону операцій та оренди з нелегітимним венесуельським авторитарним режимом (BOLIVAR)», який забороняє уряду США укладати контракти з будь-якою особою, що має ділові операції з нинішнім режимом у Каракасі.

«Венесуела перебуває в стані кризи через авторитарне правління і марксистську політику Ніколаса Мадуро, – заявив Волтц, коли законопрєект винесли на голосування в Палаті представників. – Режим сфальсифікував нещодавні президентські вибори, неправдиво оголосивши про свою перемогу... Сполучені Штати повинні продемонструвати солідарність із хороброю демократичною опозицією Венесуели, яка намагається намітити новий шлях вперед».

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“Коли йдеться про Україну, яка стратегія?” еспубліканець Майк Волтц

Згідно з інформацією на сайті Волтца, він закінчив Військовий інститут Вірджинії і прослужив 27 років в армії і Національній гвардії США, вийшовши у відставку під час свого другого терміну в Конгресі. Як офіцер «зелених беретів», він брав участь у бойових діях в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці, нагороджений чотирма Бронзовими зірками. Він представляє дуже консервативний сільський округ навколо Окали (штат Флорида).

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«Зелені берети», як називають американський спецназ, відомий завдяки кінофраншизі 1980-х років “Рембо” за участю Сильвестра Сталлоне, є елітним підрозділом армії США.

Востаннє Волтц проясняв свою позицію щодо України цієї осені, заявивши: «Коли йдеться про Україну, яка стратегія?... Я щойно був на зустрічі за зачиненими дверима, і навіть за зачиненими дверима ми не можемо отримати чіткої артикуляції того, куди все це йде, скільки разів їм доведеться знову звертатися до американського народу з проханням про гроші, і як нам вийти з цього глухого кута в Україні, в який нас загнала нерішучість Байдена? Отже, кордон і стратегія, а вже потім про порожні чеки від американського народу...»

Київський правозахисник наголосив, що близько 20 тис. депортованих дітей досі не знайдені в Росії

В інтерв'ю Радіо Свобода Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна репатріювала 1002 дитини з Росії та окупованих територій України, але загалом Москва примусово перемістила майже 20 000 українських дітей.

«Вони не надають жодної інформації про українських дітей, – сказав Лубінець, маючи на увазі Кремль. – На тимчасово окупованих територіях проживає 1,5 млн українських дітей. Скільки з них вже депортовано? Ми можемо лише припускати... але я переконаний, що кількість дітей, депортованих Російською Федерацією, буде продовжувати зростати».

«Українська правда» зазначила, що Лубінець зустрічався з російською уповноваженою Тетяною Москальковою в Білорусі минулого тижня. Вони обмінялися списками військовополонених і встановили «новий формат» спілкування про військовополонених. Лубінець зауважив, що Росія «свідомо затягує» процес повернення українських дітей.