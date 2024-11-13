Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії 1002 дитини, пише Радіо Свобода, цитуючи уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця

Україна повертає депортованих дітей − подробиці

У питанні повернення українських дітей додому допомагають міжнародні партнери, зокрема Катар.

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Омбудсман зазначив, що міжнародні партнери надають Україні значну допомогу у справі повернення дітей з Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. Завдяки їхній підтримці кількість повернутих дітей збільшується.

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Росія, за даними Лубінця, примусово вивезла 19546 дітей, однак він зауважив, що справжнє число набагато більше та збільшуватиметься надалі.

Лубінець стурбований тим, що Росія відмовляється надавати будь-яку інформацію про українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Оскільки на цих територіях проживає близько півтора мільйона українських дітей, точна кількість депортованих невідома.

Він додав, що Росія "максимально затягує" процес повернення українських дітей.

"Постійно проблема, як я сказав, − небажання Російської Федерації швидко повертати українських дітей", − зауважив омбудсман.

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Україна шукає країни, які готові сприяти поверненню викрадених українців

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Офіс Омбудсмена надсилає запити до уповноваженої з прав людини в Росії з проханням надати інформацію про місцеперебування зниклих безвісти українців.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.

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9 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років.

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.