У ніч проти 13 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуски ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Київ ракетами з Ту-95МС, балістикою та "Шахедами" − подробиці

За даними ДСНС Київщини, одна людина постраждала внаслідок удару по області.

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Росіяни підіймали в небо до шести бортів Ту-95МС з Оленєгорська, які є носіями ракет Х-101.

Борти підійшли до пускових рубежів близько 5:00.

Близько 7:20 почали з’являтися повідомлення про роботу ППО від мера столиці Віталія Кличка, водночас моніторингові канали заявили про удар балістичної ракети по Києву.

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Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото з імовірним наслідком удару балістичної ракети по столиці.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/55, балістичні ракети KN-23 та ударні БпЛА типу "Шахед".

Київська міська державна адміністрація зауважила, що в місті можуть ввести графіки аварійних відключень електроенергії як превентивний захід.

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Їх скасують після усунення зауважень до роботи обладнання.

Український журналіст показав наслідки збиття ворожого дрона на Київщині.

Раніше мер міста підтвердив ворожий безпілотник над центром Києва.

Сили оборони 12 листопада знешкодили майже 50 російських безпілотників

У ніч проти 12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.

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110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії. \

У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії. 

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