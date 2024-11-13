У ніч проти 13 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуски ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія атакувала Київ ракетами з Ту-95МС, балістикою та "Шахедами" − подробиці
За даними ДСНС Київщини, одна людина постраждала внаслідок удару по області.
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Росіяни підіймали в небо до шести бортів Ту-95МС з Оленєгорська, які є носіями ракет Х-101.
Борти підійшли до пускових рубежів близько 5:00.
Близько 7:20 почали з’являтися повідомлення про роботу ППО від мера столиці Віталія Кличка, водночас моніторингові канали заявили про удар балістичної ракети по Києву.
Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото з імовірним наслідком удару балістичної ракети по столиці.
Ворог застосував крилаті ракети Х-101/55, балістичні ракети KN-23 та ударні БпЛА типу "Шахед".
Київська міська державна адміністрація зауважила, що в місті можуть ввести графіки аварійних відключень електроенергії як превентивний захід.
Через обстріли в Україні графіки відключення світла для бізнесу і промисловості
Український журналіст показав наслідки збиття ворожого дрона на Київщині.
Раніше мер міста підтвердив ворожий безпілотник над центром Києва.
Сили оборони 12 листопада знешкодили майже 50 російських безпілотників
У ніч проти 12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.
110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії. \
У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії.