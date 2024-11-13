У ніч проти 13 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуски ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Київ ракетами з Ту-95МС, балістикою та "Шахедами" − подробиці

За даними ДСНС Київщини, одна людина постраждала внаслідок удару по області.

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Росіяни підіймали в небо до шести бортів Ту-95МС з Оленєгорська, які є носіями ракет Х-101.

Борти підійшли до пускових рубежів близько 5:00.

Близько 7:20 почали з’являтися повідомлення про роботу ППО від мера столиці Віталія Кличка, водночас моніторингові канали заявили про удар балістичної ракети по Києву.

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Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото з імовірним наслідком удару балістичної ракети по столиці.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/55, балістичні ракети KN-23 та ударні БпЛА типу "Шахед".

Київська міська державна адміністрація зауважила, що в місті можуть ввести графіки аварійних відключень електроенергії як превентивний захід.