У ніч проти 13 листопада ППО збила 37 із 90 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 12-13 листопада − подробиці

90 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла в Росії. 

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2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з Курської області в Росії на Сумщину. 2 крилаті ракети Х-101 запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі, а 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезькох області в Росії.

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Дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і 37 БпЛА збивали в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.збивали в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

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Моніторингові пабліки вже повідомили про удар балістикою по українській столиці.

47 безпілотників були локаційно втрачені, а два вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії. Станом на 10:03 два дрони досі перебувають у повітряному просторі України.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.

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110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії. 

У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії. 

10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів − 145. 

Це були ударні БпЛА "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники. 

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