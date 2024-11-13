У ніч проти 13 листопада ППО збила 37 із 90 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 12-13 листопада − подробиці

90 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла в Росії.

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2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з Курської області в Росії на Сумщину. 2 крилаті ракети Х-101 запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі, а 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезькох області в Росії.

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Дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і 37 БпЛА збивали в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.збивали в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

47 безпілотників були локаційно втрачені, а два вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії. Станом на 10:03 два дрони досі перебувають у повітряному просторі України.