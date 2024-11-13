13 листопада в Україні тимчасово запровадили відключення світла для бізнесу та промислових споживачів, повідомила НЕК Укренерго.
Графіки відключення світла для бізнесу та промислових споживачів − подробиці
Протягом дня споживачі, зокрема бізнес, отримуватимуть електропостачання за графіком.
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Обмеження діятимуть, зокрема, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях у період з 07:00 до 20:00 через дефіцит в енергосистемі, спричинений попередніми обстрілами РФ та зниженням температури.
Це пов’язано із тимчасовим зниженням виробництва електроенергії на українських станціях та зменшенням імпорту. Після усунення цих проблем обмеження скасують.
КМВА своєю чергою також підтверджувала відключення для бізнесу в українській столиці.
Наразі для побутових споживачів ведення графіків відключень світла не передбачаються.
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Відключення світла знову повернулися в кілька регіонів України − що відомо
Після чергової російської атаки 11 листопада ввели графіки аварійних відключень електроенергії в низці областей України.
Внаслідок однієї з нещодавніх російських атак на Київщині пошкоджені лінії електропередач.
Через падіння уламків зафіксовано три пошкодження мереж.