13 листопада в Україні тимчасово запровадили відключення світла для бізнесу та промислових споживачів, повідомила НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла для бізнесу та промислових споживачів − подробиці

Протягом дня споживачі, зокрема бізнес, отримуватимуть електропостачання за графіком.

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Обмеження діятимуть, зокрема, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях у період з 07:00 до 20:00 через дефіцит в енергосистемі, спричинений попередніми обстрілами РФ та зниженням температури.

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Це пов’язано із тимчасовим зниженням виробництва електроенергії на українських станціях та зменшенням імпорту. Після усунення цих проблем обмеження скасують.

КМВА своєю чергою також підтверджувала відключення для бізнесу в українській столиці.

Наразі для побутових споживачів ведення графіків відключень світла не передбачаються.

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Після чергової російської атаки 11 листопада ввели графіки аварійних відключень електроенергії в низці областей України.

Внаслідок однієї з нещодавніх російських атак на Київщині пошкоджені лінії електропередач

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