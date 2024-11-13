США надіслали Україні грант на 1,35 млрд доларів, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Грант на гуманітарну допомогу від США − подробиці

За словами Шмигаля, кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми для українців.

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Шмигаль додав, що американський уряд спрямував кошти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", − наголосив український прем’єр.