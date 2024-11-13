США надіслали Україні грант на 1,35 млрд доларів, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Грант на гуманітарну допомогу від США − подробиці
За словами Шмигаля, кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми для українців.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Шмигаль додав, що американський уряд спрямував кошти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.
"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", − наголосив український прем’єр.
Міністерство фінансів України додало, що у 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.
Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів, а це найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу.
План Зеленського замінити контингент США в Європі українським привернув увагу Трампа
Фінляндія надасть Україні кредит на 50 млн євро для відбудови
12 листопада Фінляндія та Україна підписали угоду, для залучення кредиту на 50 млн євро для України.
Угоду підписали в Києві міністр фінансів України Сергій Марченко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
Грантова частина проєкту становить щонайменше 35% від загальної суми, що забезпечуватиме пільгові умови фінансування.
Фінляндія надала Україні новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.