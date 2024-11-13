США надіслали Україні грант на 1,35 млрд доларів, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Грант на гуманітарну допомогу від США − подробиці

За словами Шмигаля, кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми для українців.

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Шмигаль додав, що американський уряд спрямував кошти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", − наголосив український прем’єр.

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Міністерство фінансів України додало, що у 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів, а це найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу.

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Фінляндія надасть Україні кредит на 50 млн євро для відбудови

12 листопада Фінляндія та Україна підписали угоду, для залучення кредиту на 50 млн євро для України.

Угоду підписали в Києві міністр фінансів України Сергій Марченко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

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Грантова частина проєкту становить щонайменше 35% від загальної суми, що забезпечуватиме пільгові умови фінансування.

Фінляндія надала Україні новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.

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