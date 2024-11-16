На посаду міністра оборони країни з найпотужнішою армією в світі номінований 44-річний Піт Хеґсет – співведучий Fox News, письменник і ветеран Національної гвардії, який вже багато років є переконаним прихильником новообраного президента США Дональда Трампа і жорстким критиком НАТО.

Хеґсет служив офіцером у піхоті Національної гвардії, брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані, нагороджений двома «Бронзовими зірками», як повідомляється на його офіційному сайті. У 2014 році він почав працювати на Fox News як автор статей. Зараз він – співведучий програми Fox and Friends Weekend, а також ведучий Fox Nation. Він написав кілька книг, серед яких – опублікована на початку цього року «Зрада тих, завдяки кому ми вільні», в якій він відверто говорить про боротьбу з «активістами» в армії.

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Трамп назвав Хеґсета «жорстким, розумним і справжнім прихильником ідеї «Америка понад усе» у своєму дописі в соціальних мережах, де він оголосив про номінацію. «З Піт на чолі (міністерства оборони – ред.) – це попередження ворогам Америки: наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить».

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Як повідомляє Reuters, минулого тижня під час подкасту кандидат на посаду назвав вторгнення Росії в Україну у 2022 році «війною Путіна за своє лайно».

Він висловив жаль з приводу того, скільки допомоги США направили Києву за останні три роки. «Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб Америка проникла вглиб Європи і тим змусила (Путіна) відчувати, що на нього нападають», – сказав він.

Досвід Хегсета відрізняє його від попередніх міністрів оборони, призначених Трампом. Міністр оборони очолює відомство з бюджетом у сотні мільярдів доларів, виділених Конгресом. Міністр є найвищою посадовою особою з питань оборонної політики і здійснює нагляд за Об'єднаним комітетом начальників штабів. За час свого першого терміну в Білому домі Трамп змінив п'ятьох міністрів оборони, і лише двоє з них протрималися на посаді достатньо довго, щоб пройти затвердження в Сенаті.

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Чотиризірковий генерал і морський піхотинець Джим Меттіс обіймав посаду міністра оборони протягом більшої частини перших двох років президентства Трампа. Він вступив у конфлікт із тодішнім президентом і подав у відставку після того, як Трамп оголосив про вихід США з Сирії. Наступним міністром став Марк Еспер, ветеран армії і технічний керівник. Його стосунки з Трампом зіпсувалися через заяву 45-го президента про виведення американських військ із Афганістану. Трамп звільнив Еспера наступного дня після виборів 2020 року за те, що той заявив, що для оскарження результатів немає жодних підстав.

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Хеґсет раніше очолював організацію «Стурбовані ветерани за Америку» – групу, яку підтримують консервативні мільярдери і нафтові магнати Чарльз і Девід Кох.

Він також був головним прихильником скасування вироку чотирьом колишнім підрядникам компанії Blackwater, засудженим за стрілянину в 2007 році, в результаті якої загинуло більше десятка іракських цивільних у Багдаді. Вважається, що його лобіювання відіграло важливу роль у переконанні Трампа в тому, що помилування стало одним із його останніх актів на посаді президента.

Хеґсет є членом Ліги Плюща, закінчив Прінстон і Гарвард, хоча на його сайті зазначено, що він відправив свій диплом назад до останнього закладу. Він також критикував Гарвард в ефірі за його нібито ліві ухили. Як повідомляється, Хеґсета розглядали на посаду міністра у справах ветеранів під час першої адміністрації Трампа, але він не був призначений.

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Хеґсет має «чудовий досвід роботи молодшим офіцером, але не має досвіду роботи на керівних посадах у сфері національної безпеки, який необхідний міністрам», – сказав агенції Associated Press старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан. Відсутність у нього досвіду може ускладнити отримання затвердження в Сенаті.

«Я думаю, що Трамп втомився боротися зі своїми міністрами оборони і зупинив свій вибір на тому, хто був би лояльний до нього», – додав Кансіан.

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Сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни назвав вибір «цікавим», а сенатор Тодд Янг з Індіани в коментарі CBS News сказав, що не має «відчуття його походження». Сенатор Томмі Тубервілль з Алабами сказав: «Про це мені треба подумати», а сенатор Ліза Мурковскі з Аляски дізналася про вибір від репортера і просто відповіла: «Вау».

Хеґсет живе з дружиною та сімома дітьми в штаті Теннессі.

Кандидатуру Хеґсета на посаду міністра оборони має затвердити Сенат простою більшістю голосів, тобто щонайменше 50% голосів «за», перш ніж він зможе працювати в кабінеті Трампа.