Міністерство оборони України кодифікувало дистанційно-керований модуль «Пернач» вітчизняного виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Модуль "Пернач" − що відомо
На турель модуля встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.
"Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери", − пояснило українське відомство.
Міноборони впровадило інтерактивну систему UNITS для тренувань ЗСУ
Міністерство оборони впроваджує інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.
Міноборони раніше кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.
16 жовтня Міністерство оборони України кодифікувало мультифункціональний дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”.