Суд у Тбілісі не задовольнив усі позови опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, пише NewsGeorgia.

Суд відхилив позови про фальсифікації результатів виборів у Грузії − подробиці

Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії.

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Позивачі вимагали визнання підсумкових протоколів окружних виборчих комісій недійсними. Опозиція вважає, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені.

Коли в електронну урну падав бюлетень з рамки-конверта, позначки маркера просвічувалися зі зворотного боку, а ті, хто перебував поблизу, могли здогадатися, за кого проголосувала людина.

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Опозиція стверджує, що вдень голосування замінили фірмові маркери Smartmatic на "небрендові", тому чорний круг було видно зі зворотного боку.

ЦВК заявив, що ці дані "є повною брехнею і спрямована на введення суспільства в оману" і додав, що на дільницях використовувалися лише маркери, надані Smartmatic.

Суддя Івері Абашидзе не задовольнив жодного позову, а всі скарги визнав необґрунтованими.

Опозиція вважає, що рішення замовила правляча партія.

Опозиція Грузії збирала черговий великий мітинг проти результатів виборів

Грузинська опозиція збирала великий мітинг 9 листопада біля станцій метро "Державний університет" та "Марджанішвілі" у столиці країни.

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Організаторами виступають партії "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія"

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.

2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як "іноагенти".