В Італії на українського військового напали проросійські активісти за спробу прибрати символіку російської агресії, повідомив очільник Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Напад на українського військового в Італії − подробиці

Прокремлівські активісти розмістили стенд із російськими символами вторгнення в Україну на центральній площі муніципалітету Цагароло на околиці Риму.

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Йдеться про літеру Z на прапорі Росії та радянські серп і молот. 

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Християнське товариство українців в Італії зазначило, що хоча для більшості італійців ці символи можуть здаватися нешкідливими, для українців, які пережили російське насильство, вони є неприйнятними символами смерті.

Жертвою нападу був ветеран російсько-української війни, звільнений зі служби після поранень, Андрій Бідюк. Він підійшов до організаторів стенда із вимогою прибрати його. Чоловік спробував пояснити значення цих символів, однак організатори почали ображати й нападати на нього.

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У межах співпраці відкривають суботні/недільні школи для викладання українознавчих предметів.

Християнське товариство українців засудило насильство та дії проросійських активістів у зверненні до місцевої влади.

"Ми сподіваємось, що компетентні італійські органи проведуть неупереджене розслідування, встановлюють винних в агресії та запровадять санкції, передбачені чинним регламентом", – зазначили українці

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Товариство закликало італійський уряд заборонити публічну демонстрацію символів агресії.

У Чехії затримали росіян, які напали на волонтерів 

3 червня в Празі затримали чотирьох росіян у зв'язку з суботнім інцидентом щодо нападу на волонтерів, які збирали гроші неподалік стенду Prague Maidan ("Празький Майдан").

Волонтери, які збирали пожертвування для України неподалік стенду Prague Maidan ("Празький Майдан"), зазнали нападу з боку двох російськомовних іноземців.

"Празький Майдан" – одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.

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