Не пропустіть найцікавіші події, які відбудуться в Києві 15–17 жовтня. Вас чекають гарячі прем’єри: нова комедія "Тіні" від Дикого Театру та вистава "Симоненко" від Андрія Маргосяна. А також показ вар’єте "Рояль", Підпільний Стендап для відмінного настрою та книжковий фестиваль "Фундамент".

Виставка фотографій українських мозаїк Євгена Нікіфорова

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У київській галереї thesteinstudio відкрили виставку фотографій мозаїк радянського періоду. Експозиція створена фотографом Євгеном Нікіфоровим. Він документував твори невідомих авторів створених упродовж 1950–1990 років. Всі ці роботи також увійшли до книжки, що написана у співавторстві з історикинею Поліною Байцим, "Чипси: Українські наївні мозаїки, 1950–90".

Advertisement

Через шматочки скла, кераміки чи смальти, з яких складається мозаїка, й з'явилась назва — "Чипси". Гості виставки зможуть побачити як фотографії з книжки, так й архівні роботи, що зберігають у власній колекції фотографа. За словами Нікіфорова, виставка покликана показати менш помітні, але важливі елементи мозаїчного мистецтва, які формують унікальність української культури.

Advertisement

Більше по темі У Київській області поранені четверо людей внаслідок нальоту безпілотників Постраждали водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків

Коли: 7-19 листопада 2024 року

Де: thesteinstudio, Лютеранська, 6

Ціна: вхід вільний

Комедія "Тіні" від Дикого Театру

Дикий Театр це самобутнє дітище Ярослави Кравченко та один з перших українських незалежних театрів. Він був створений 2016 року, пережив карантин та повномасштабне вторгнення, спробував різні формати взаємодії з глядачем, та досі може здивувати навіть найвибагливішого критика.

Вистава "Тіні" це комедія на дві дії, рекомендовано до перегляду з 16+. Адже вона містить сцени жорстокості, тютюнопаління, лайку, як й всі кращі вистави Дикого Театру. Сюжет крутиться навколо однієї з найбільших мрій українців: болісної смерті Путіна. От Путін помер. Ну той, шо головний. Але лишилися його двійники, які вперше зустрілися разом. Якщо хтось дізнається про смерть диктатора — їх чекає та ж участь. Тому вони мають вирішити, хто з них тепер стане “справжнім”.

Advertisement

Коли: 14 листопада о 18.30, 15 листопада о 18.30

Де: Сцена 6 (Метро Голосіївська), вул. Васильківська, 1

Ціна: від 300 грн. Квитки

Підпільний Стендап

Завітайте на круте шоу від найкращих коміків столиці та отримайте потужний заряд гумору, щоб підтримати свій ментальний стан. Кращий мистецький перфоманс від професіоналів своєї справи. Для вас виступатимуть:

Свят Загайкевич. Засновник клубу "Підпільний Стендап", амбасадор крінжових жартів, які неможливо забути. Один зі славетних Королів Крінжу.

Антон Тимошенко. Політолог, який своїм стендапом зібрав цілий Палац Україна. Заради зустрічі з ним в Україну приїжджав сам Девід Леттерман.

Настя Зухвала. Яра феміністка та авторка жарту про східних сусідів, який готовий волати кожен українець, як тільки починається повітряна тривога.

Ігор Нерівний. Гарний, розумний і дотепний молодик, який розбавить цю компанію коміків зі стажем.

Коли: 15 листопада, 18:30

Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Ціна: від 300 грн. Квитки

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ-оркестру з концертом Ukrobass

Advertisement

Шоу Ukrobass від PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ-оркестру це художній прорив у сучасній музичній культурі. Автори легендарного треку "Доброго вечора, ми з України", що став символом патріотизму та справжнім хітом, порадують глядача виступом разом з оркестром. Поєднання електронної та рок-музики групи PROBASS ∆ HARDI й Національного академічного оркестру народних інструментів стане симбіозом глибокого та чуттєвого балансу етно й року. Унікальна артінсталяція, яку треба почути, музичний перфоманс, який вартий вашої уваги.

Коли: 15 листопада, 18:00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: від 350 грн. Квитки

Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке захоплює увагу глядачів вже майже 5 років. Це чуттєве поєднання танцю та постановки, що відкриває світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка входить відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Advertisement

Зіркова вокалістка — Lida Lee, постановники номерів — хореографи проєкту «Танці з зірками», партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег «Фагот» Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

Коли: 15 листопада, 19.00

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Ціна: від 940 грн

Презентація книги Антоніо Лукіча

Цими вихідними в Українському домі відбудеться масштабний фестиваль нового формату "Фундамент", присвячений виданням про культуру. Одночасно в одному просторі буде зібрано найбільший масив нонфікшн про візуальні й пластичні мистецтва, театр, кіно, урбаністику, музику. Відвідувачі заходу також зможуть знайти раритетні видання з гуманітаристики, філософії та візуальну книгу — альбоми й каталоги.

Advertisement

Під час фестивалю відбудеться презентація книжки режисера Антоніо Лукіча – "Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій". На презентації будуть говорити про досвід написання книжки режисером та поділяться лайфхаками для тих, хто працює зі словом і розповідає історії у різних форматах, цікавиться сценаристикою і кіно.

Коли: 16 листопада 15:00

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Ціна: від 100 грн

Symphony ROCK Resonance

Послухати найкращі видання класики від Баха до Бетховена в стилі Рок, можна буде вже цими вихідними. Національний президентський оркестр представить прочитання шедеврів академічної музики вищого ґатунку в новому аранжуванні.

Глядачі, в рамках концерту, зможуть послухати: Національний президентський оркестр під орудою Максима Гусака, соліста Національного президентського оркестру та проєкту "10 тенорів" Сергія Гурець та спів від академічного камерного хору "Хрещатик".

Коли: 16 листопада, 18:00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: від 350 грн

Вистава "Симоненко"

Вистава-присвята українському поетові Василю Симоненку, яка відкриє його персону в усій творчій та особистісній багатогранності. Ви зможете дізнатися багато нового про фігуру українського класика, яка зараз на слуху у багатьох читачів.

Це постановка талановитого режисера Андрія Маргосяна, який досліджує історію Симоненка від дитинства до останньої хвилини життя. Творці вистави наполягають на тому, що у ній немає місця неточностям. Натомість вся постановка це квінтесенція щирої вдячності до поета, чиї вірші допомагають зрозуміти українцям найголовніше про себе та свою історію.

Коли: 17 листопада, 18:00

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Ціна: від 300 грн. Квитки