10 листопада російські військові пострілом зі стрілецької зброї вбили цивільну в Лиманській громаді Донецької області, повідомив Офіс генерального прокурора.

Росіяни вбили цивільну на Донеччині - що відомо

Попередньо встановлено, на околицях села Терни представники російської армії відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею.

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Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Слідчі працюють над встановленням усіх обставин та ідентифікацією загиблої.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

Він наголосив, що міжнародна спільнота має не просто звернути увагу на цей черговий злочин росіян, а й відреагувати на нього.

Розстріл українських полонених

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

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13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.