Вищий антикорупційний суд оголосив вирок - 8 років позбавлення волі - народному депутату України від партії "Слуга народу" Андрію Одарченку.

Раніше нардепа звинувачували у наданні хабара керівництву Мінвідновлення, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Вирок Одарченка - подробиці

"За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки", - ідеться у повідомленні.

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Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Справа Одарченка - що відомо

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову №12099 про виключення народних депутатів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України, зі складу парламентських комітетів.

23 вересня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив про надання притулку.

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19 вересня ВАКС оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Одарченка, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

18 вересня він не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причин неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук.