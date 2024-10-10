Верховна Рада України ухвалила постанову №12099 про виключення народних депутатів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука зі складу парламентських комітетів, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Одарченка і Дмитрука виключено з парламентських комітетів − подробиці
Законодавчу ініціативу №12099 було підтримано 245 голосами нардепів.
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Як зазначається, відкликаються народний депутат Андрій Одарченко, обраний за квотою фракції партії "Слуга народу", з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики.
Члена депутатської групи "Відновлення України" Артема Дмитрука водночас відкликали з Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Хто такі Дмитрук і Одарченко
7 жовтня стало відомо, що Верховна Рада розгляне питання виключення з комітетів народних депутатів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України.
26 вересня Офіс Генпрокурора повідомив про підготовку документів для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який перебуває у Лондоні.
24 вересня видання The Independent повідомило, що народного депутата затримали в Лондоні, а питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.
9 вересня ОПГ попросив Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення щодо народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
23 вересня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив про надання притулку.
19 вересня ВАКС оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Одарченка, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. 18 вересня він не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причин неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук.