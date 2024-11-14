Товариство українців Фінляндії (ТУФ) з 7 по 10 листопада провело фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі", повідомив Світовий Конгрес Українців.

Фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі" − що відомо

Темою цьогорічного заходу стала участь жінок у війні. 

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"Ідея полягала в тому, щоб проаналізувати роль жінок у війні, її зміни та порівняти наш досвід з іншими. Ми віримо, що обмін досвідом і обговорення важливих суспільних тем сприятимуть відновленню нашого суспільства та відбудові України після російсько-української війни", – наголосила Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ.

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Фестиваль розпочали з фінського документального фільму "Лотати / Жінки на війні, який розповідає про ветеранок жіночої добровольчої парамілітарної організації Lotta Svärd, історія якої сильно цензурували під час холодної війни. 

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"Після Другої світової війни було заборонено публічно говорити про лотат. Якщо їх і показували, то тільки в негативному світлі. Цей фільм – знак пошани до фінської армії", – наголосила режисерка Тару Мякеля після показу.

Український документальний фільм "Невидимий батальйон" (2017) показали, щоб привернути увагу до гендерної дискримінації в Збройних силах України, проблеми ПТСР та підвищити обізнаність про російсько-українську війну.

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"Завдяки нашій кампанії у 2016 році було відкрито 63 посади для жінок, а у 2018 році були внесені зміни до закону", – додала засновниця проєкту "Невидимий батальйон" та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

У програмі фестивалю було 4 фільми. Вперше його провели у 2017 році.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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