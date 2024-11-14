Товариство українців Фінляндії (ТУФ) з 7 по 10 листопада провело фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі", повідомив Світовий Конгрес Українців.

Фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі" − що відомо

Темою цьогорічного заходу стала участь жінок у війні.

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"Ідея полягала в тому, щоб проаналізувати роль жінок у війні, її зміни та порівняти наш досвід з іншими. Ми віримо, що обмін досвідом і обговорення важливих суспільних тем сприятимуть відновленню нашого суспільства та відбудові України після російсько-української війни", – наголосила Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ.

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Фестиваль розпочали з фінського документального фільму "Лотати / Жінки на війні, який розповідає про ветеранок жіночої добровольчої парамілітарної організації Lotta Svärd, історія якої сильно цензурували під час холодної війни.

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"Після Другої світової війни було заборонено публічно говорити про лотат. Якщо їх і показували, то тільки в негативному світлі. Цей фільм – знак пошани до фінської армії", – наголосила режисерка Тару Мякеля після показу.

Український документальний фільм "Невидимий батальйон" (2017) показали, щоб привернути увагу до гендерної дискримінації в Збройних силах України, проблеми ПТСР та підвищити обізнаність про російсько-українську війну.

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"Завдяки нашій кампанії у 2016 році було відкрито 63 посади для жінок, а у 2018 році були внесені зміни до закону", – додала засновниця проєкту "Невидимий батальйон" та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

У програмі фестивалю було 4 фільми. Вперше його провели у 2017 році.