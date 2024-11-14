Литва активно вивчає досвід України в організації мобілізації, рекрутингу та підготовки військових в умовах війни.

Це питання стало основної темою зустрічі представників міністерства оборони України з делегацією Збройних сил Литви, повідомили в українському відомстві.

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Оборонна співпраця: Литва вивчає досвід України - подробиці

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник подякував Литві за підтримку та наголосив на готовності України ділитися своїм досвідом.

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Він зауважив на важливості співпраці між країнами у сфері оборони.

Українська сторона презентувала литовським колегам реформи у сфері мобілізації та рекрутингу, зокрема, розповіла про створення мережі рекрутингових центрів для вступу на військову службу за контрактом.

Начальник Служби військового призову та рекрутменту Литви Арунас Балчюнас заявив про важливість українського досвіду для Литви, яка також межує з Росією.

Він зазначив, що в умовах війни військові мають бути готові до швидких змін.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання організації реєстрів військовозобов'язаних та їх оповіщення, обмінявшись досвідом у цій сфері.

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Україна та Литва підписали меморандуми про співпрацю у сфері оборони

4 листопада представники України та Литви підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

11 вересня під час Форуму оборонної промисловості в Києві між Україною та Литвою був підписаний меморандум про співпрацю у сфері оборони.

9 вересня під час засідання у форматі Рамштайн Литва повідомила, що надішле 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця".

25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".