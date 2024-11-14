Міністерство освіти та науки України активно співпрацює з Польщею, щоб українські учні, які тимчасово перебувають у цій країні, могли зберегти свою національну ідентичність.

Триває робота з налагодження механізму для створення освітніх організацій, суботніх/недільних шкіл для факультативного викладання українознавчих предметів, повідомили у МОН України.

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Польські школи збільшать кількість уроків української мови

«Зі свого боку ми готові до співпраці: розвивати статус шкіл з польською мовою навчання в Україні, інформувати громадян України про виконання шкільного обовʼязку в польських школах та дотримуватися законодавства країни перебування», - ідеться у повідомленні.

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Також серед спільних дій передбачається впровадження вивчення української мови в польських школах як другої іноземної.

«Таке рішення може ухвалити адміністрація польської школи за наявності звернень від батьків та можливості влаштувати на роботу відповідного вчителя», - зазначили у відомстві.

Більше по темі Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ Додатково ці танки будуть оснащуватися сучасними системами.

ЄС виділив грант для Польщі у розмірі $125 млн на фінансування роботи асистентів з міжкультурних зв’язків та підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть з українськими дітьми.

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Також польська сторона створить умови, щоб українська мова була доступною для складання випускного іспиту польської школи з 2026 року.

Скільки відсотків українських дітей-біженців навчаються за кордоном

Серед маленьких українців у Європі найбільше відвідують школу в Ірландії (97%), Румунії (83%) та Франції (69%).

Водночас найменше дітей-біженців з України стали учнями шкіл у Молдові (8%), Словенії (16%) та Великої Британії (17%).

Загалом 57,6% українських дітей-біженців, які не відвідують школи у країні перебування, дистанційно навчаються в українських закладах освіти.