У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому", повідомляє Habibat.Pl.

Крок Додому: програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

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Щоб стати учасником програми, необхідно відповідати таким критеріям:

Документально підтверджений перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

Проживання на території Польщі на момент подання заявки.

Готовність орендувати житло щонайменше на рік. Advertisement

Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих).

Належність до групи ризику втрати житла.

Учасники можуть отримати дофінансування на депозит і часткову компенсацію плати за знайдене житло. Фундація сприяє в питаннях адаптації, покриває витрати на мовні курси, професійне навчання та догляд за дітьми.

Програма спрямована на надання українцям стабільності та доступ до житла в новій країні.

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"Крок додому" діє на всій території Польщі, однак комунікація з учасниками відбувається за допомогою електронної пошти та телефону.

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