У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому", повідомляє Habibat.Pl.

Крок Додому: програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Щоб стати учасником програми, необхідно відповідати таким критеріям:

  • Документально підтверджений перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

  • Проживання на території Польщі на момент подання заявки.

  • Готовність орендувати житло щонайменше на рік.

    Advertisement

  • Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих).

  • Належність до групи ризику втрати житла.

 Учасники можуть отримати дофінансування на депозит і часткову компенсацію плати за знайдене житло. Фундація сприяє в питаннях адаптації, покриває витрати на мовні курси, професійне навчання та догляд за дітьми.

Програма спрямована на надання українцям стабільності та доступ до житла в новій країні.

Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ
Більше по темі

Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ

Додатково ці танки будуть оснащуватися сучасними системами.

"Крок додому" діє на всій території Польщі, однак комунікація з учасниками відбувається за допомогою електронної пошти та телефону.

У Варшаві відбудеться мітинг за видачу паспортів діаспорі

16 листопада у Варшаві відбудеться "Мітинг за видачу паспортів".16 листопада у Варшаві відбудеться "Мітинг за видачу паспортів".

Advertisement

У межах підписаного меморандуму про співпрацю, громадяни України отримали можливість замовити оперативну доставку свого закордонного паспорта з України в будь-яку точку світу за фіксованою ціною.

9 жовтня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Тривали перемовини для фіналізації угоди.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Товариство українців Фінляндії організувало фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі" Європа
Товариство українців Фінляндії організувало фестиваль "Українські кінодні у Гельсінкі"
Світовий Конґрес Українців
9г тому
Україна та Польща посилюють викладання української мови у школах Польщі Українці за кордоном
Україна та Польща посилюють викладання української мови у школах Польщі
Київ Пост
10г тому
Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ Росія
Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ
Київ Пост
12г тому
Незабаром Польща та Україна проведуть переговори з питань сільського господарства Польща
Незабаром Польща та Україна проведуть переговори з питань сільського господарства
Київ Пост
14г тому
Спонсорований контент
" Попередній Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ
Далі » Литва переймає досвід мобілізації та рекрутингу в України