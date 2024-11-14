У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому", повідомляє Habibat.Pl.
Крок Додому: програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці
"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.
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Щоб стати учасником програми, необхідно відповідати таким критеріям:
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Документально підтверджений перетин кордону після 24 лютого 2022 року;
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Проживання на території Польщі на момент подання заявки.
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Готовність орендувати житло щонайменше на рік.Advertisement
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Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих).
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Належність до групи ризику втрати житла.
Учасники можуть отримати дофінансування на депозит і часткову компенсацію плати за знайдене житло. Фундація сприяє в питаннях адаптації, покриває витрати на мовні курси, професійне навчання та догляд за дітьми.
Програма спрямована на надання українцям стабільності та доступ до житла в новій країні.
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"Крок додому" діє на всій території Польщі, однак комунікація з учасниками відбувається за допомогою електронної пошти та телефону.
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