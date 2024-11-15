У ніч проти 15 листопада Росія вдарила по центру Одеси, повідомили Міністерство внутрішніх справ України. мер Одеси Геннадій Труханов, Одеська прокуратура та очільник місцевої ОВА Олег Кіпер. Російська атака на Одесу − подробиці За даними МВС, внаслідок атаки загинула жінка, щонайменше десятеро людей поранені, серед яких 9-річний хлопчик. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. У місті пошкоджені храм, житлові будинки, магазин, гаражі, гілка тепломережі, а також транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, а на деяких спалахнули балкони, покрівля. Advertisement

Мер Одеси Труханов поширив фото наслідків ударів по місту.

За даними Одеської прокуратури, на місцях російського удару по місту пізно ввечері 14 листопада працювали прокурори. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Станом на 01:49 було відомо про щонайменше 8 постраждалих. За даними Кіпера, серед них був 9-річний хлопчик у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Більше по темі Російська вдарила по Слов’янську: пошкоджені будинки та інфраструктура Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося. 22-річний хлопець був у важкому стані, інші поранені в стані середнього ступеня важкості, їх госпіталізували. Унаслідок атаки пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили. Advertisement Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків, 7 дитячих садків і 4 школи. У місті зруйновані багатоквартирний житловий будинок, пошкоджені багатоповерхівки, близько 30 машин. Відбулося займання на території громадського закладу та двоповерхового будинку.