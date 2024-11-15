У ніч проти 15 листопада Росія вдарила по центру Одеси, повідомили Міністерство внутрішніх справ України. мер Одеси Геннадій Труханов, Одеська прокуратура та очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Російська атака на Одесу − подробиці

За даними МВС, внаслідок атаки загинула жінка, щонайменше десятеро людей поранені, серед яких 9-річний хлопчик.

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У місті пошкоджені храм, житлові будинки, магазин, гаражі, гілка тепломережі, а також транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, а на деяких спалахнули балкони, покрівля.

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Мер Одеси Труханов поширив фото наслідків ударів по місту.

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За даними Одеської прокуратури, на місцях російського удару по місту пізно ввечері 14 листопада працювали прокурори.

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Станом на 01:49 було відомо про щонайменше 8 постраждалих.

За даними Кіпера, серед них був 9-річний хлопчик у стані середнього ступеня важкості в лікарні.

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Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося.

22-річний хлопець був у важкому стані, інші поранені в стані середнього ступеня важкості, їх госпіталізували.

Унаслідок атаки пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили.

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Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків, 7 дитячих садків і 4 школи.

У місті зруйновані багатоквартирний житловий будинок, пошкоджені багатоповерхівки, близько 30 машин. Відбулося займання на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Одесу масовано атакували безпілотники − що відомо

10 листопада росіяни знову масовано атакували Одесу та район дронами. 

Постраждало двоє людей.

Пошкоджено житлові будинки та магазини. Згоріли гаражі з автомобілями та майном. 

Напередодні область також була в епіцентрі нальоту безпілотників. 

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