У ніч проти 15 листопада Сили оборони ліквідували 25 із 29 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака дронів на Україну 14-15 листопада − подробиці
29 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Приморсько-Ахарська в Росії.
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БпЛА збивали в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Тернопільській областях.
Росіяни здійснили удар по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, одну з них вдалося збити.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч на 14 листопада Сили оборони знешкодили 21 із 59 російських безпілотників різного типу.
У ніч проти 13 листопада ППО збила 37 із 90 російських безпілотників різного типу.
2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з Курської області в Росії на Сумщину. 2 крилаті ракети Х-101 запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі, а 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезькох області в Росії.
Російська вдарила по Слов’янську: пошкоджені будинки та інфраструктура
12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.
110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії.