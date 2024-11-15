14 листопада з великим успіхом і повним аншлагом стартував Kyiv Baroque Fest, який триватиме до 22 листопада 2024 року.

Відкрив Kyiv Baroque Fest сольний концерт Жана Рондо — суперзірки світової ранньої музики, який грає на різноманітних клавішних інструментах. Провідні світові ЗМІ називають його «вундеркіндом», «крутим віртуозом» і сучасним «секс-символом» класичної музики.

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Жан Рондо вже вдруге приїздить до України. Вперше музикант приїжджав сюди у 2015 році, знаковому для нього — музикант здобув у Франції титул «Відкриття року серед солістів-виконавців інструментальної музики».

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У чому, на вашу думку, полягає сила мистецтва під час таких катастроф, як війна?

Концерт — це такий момент турботи про себе, але також і про інших. Це момент, коли люди наче переносяться в інший вимір: можливість побути десь поза повсякденним життям й об'єднатися з іншими людьми в інший спосіб. Слухання музики — особливий спосіб продовжувати пізнавати буття. Музика має сильний вплив на те, що люди можуть відчувати. Я щиро вірю, що музика, яку виконав на своєму сольному концерті в Україні, принесла слухачам внутрішній спокій. Також переконаний, що ця музика здатна принести радість і розраду, й таким чином допомогти врівноважитися у найтемніші часи.

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Що спонукає вас їхати до країни, де вирує війна? Яку місію відчуваєте?

Організатори фестивалю сказали мені, наскільки важливою є сама подія проведення Kyiv Baroque Fest зараз, наголосили, що цей проєкт є певним проявом стійкості у війні і доводить, що війна не має влади над мистецтвом. Це якраз доповнює попереднє питання — про силу музики. Фестиваль бароко відбувається попри сумні, драматичні події в країні. Попри певні загрози, на нього з’їжджаються музиканти з інших країн. Сьогодні не просто дістатися України. Однак, незважаючи на це, я зрозумів, що цілком можливо приїхати сюди, зіграти концерт і стати частиною культурного та мистецького життя міста й країни. Я дуже поважаю сильну волю організаторів, їхню велику мотивацію. Мені дуже хотілося підтримати людей, які організували цей динамічний і насичений фестиваль. І війна не є причиною відмовлятися від участі.

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Вас називають одним із провідних клавесиністів сучасності. Як ви обрали цей інструмент?

Я почав грати на клавесині ще в дитинстві, коли мені було шість років. Відкрив для себе цей інструмент, коли почув його по радіо і знаєте – закохався в звуки клавесину. Я почав займатися музикою саме з цього інструменту, який, на мою думку, є добрим способом початку занять музикою, тому що має дуже делікатний звук, який відповідає чутливості дитини. А після цього я опанував фортепіано, орган, а згодом захопився різними напрямками у музиці. Клавесин має дуже великий репертуар від XVI до XVIII століття, тобто три століття музики. Популярність цієї музики зростає, вона користується дедалі більшим успіхом на сценах світу. Клавесин — дивовижний інструмент, навколо можливостей якого мені дуже подобається працювати і розробляти нові проєкти. Однак я люблю й сучасну музику.

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Клавесин —- це ваша доля. Чи були ваші батьки, бабусі й дідусі професійними музикантами?

Ні, у нас в родині до мене не було професійних музикантів. Просто батьки, коли я був дитиною, часто й натхненно слухали музику, але вони не були музикантами. Тож бажання займатися музикою – це була моя власна воля й доля. (Усміхається.)

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На відкритті Kyiv Baroque Fest-2024 ви представили програму з відомих клавірних творів французької клавесинної традиції. Які з тих творів вам особливо близькі й чому?

У Києві прозвучали твори Жана-Філіпа Рамо та Франсуа Куперена, а також менш відомого композитора на ім'я Жозеф-Ніколя-Панкрас. Тож це музика першої половини XVIII століття, і це музика, яка дуже добре підходить для клавесину. Стиль цієї музики саме цього періоду музичної історії дуже специфічний, мова йде про дуже делікатну музику, дуже багату й водночас дуже чутливу. Ідея програми полягала в тому, щоб побудувати ансамбль із різних творів і об'єднати їх разом, щоб створити щось на кшталт великої наративної арки та занурити людей у дуже інтимну атмосферу.

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І вам це вдалося! Які ваші враження від нинішнього візиту в Україну?

Радію, що встиг відвідати собор Святої Софії, одне з визначних місць Києва, всієї країни.

Щиро бажаю успіхів фестивалю, тому що зараз відбувається перший фестиваль. Дуже сподіваюся, що ми на цьому фестивалі зможемо зустрітися й наступного року.