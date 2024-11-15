Генеральний директор російської кіностудії «Мосфільм» Карен Шахназаров зустрівся з Путіним 13 листопада , щоб відзвітувати про завершення модернізації студії, яка розпочалась у 2013 році. Кіностудія була заснована в 1924 році як виробничий підрозділ державного кінопрокату для розважальних і пропагандистських цілей.
На ній зняли фільми такі корифеї, як Сергій Ейзенштейн і Андрій Тарковський, там було створено багато класичних фільмів радянської епохи, включаючи «Броненосець Потьомкін», «Олександр Невський», «Москва сльозам не вірить» і «Соляріс».
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Шахназаров доповів Путіну, що «Мосфільм» зараз має найновіші й найбільші студійні приміщення в Європі і не поступається за рівнем розвитку всьому, що є в Голлівуді. Він сказав, що успіх модернізації був досягнутий завдяки Андрію Бєлоусову – нинішньому міністру оборони Росії, якого Путін призначив куратором проєкту: «Без його енергії, можливо, це було б неможливо, не відбулося б. Він багато зробив для того, щоб це стало можливим, відбулося. Він багато зробив для того, щоб це стало реальністю».
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Шахназаров також зазначив, що кіностудія має понад 190 броньованих та інших військових машин, які використовуються в зйомках і зберігаються на базі «Мосфільму» в місті Краснознаменськ, приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Москви.
Він сказав, що ці машини обслуговує його команда техніків, і що всі вони – в робочому стані. Потім він детально описав техніку, яку «Мосфільм» передав для так званої «спеціальної військової операції» у 2023 році: 28 танків Т-55, 8 легких танків ПТ-76, 6 бойових машин піхоти БМП-1 і 8 важких тягачів.
Невідомо, скільки з цих машин було задіяно у війні в Україні, але розвідувальні групи з відкритих джерел, які відстежують втрати російської військової техніки, раніше повідомляли, що Москва знімала застарілі танки з довготривалого зберігання і відправляла їх на фронт.