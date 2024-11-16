20 листопада у лікарні «Добробут» проведуть День донора у рамках національної кампанії «Твоя кров може воювати».

Долучитися до акції може кожен охочий. Зібрану кров планують направити до медичних закладів України для лікування поранених військових та цивільних, а також пацієнтів, яким потрібне переливання крові.

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Донорство крові в Україні

В Україні завжди існував дефіцит донорської крові.

До війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей. Тоді як ВООЗ рекомендує, аби на тисячу населення кров здавали 33 людини.

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Через повномасштабне вторгнення потреби в крові значно зросли.

Покрити їх може лише стабільна база постійних добровільних донорів.

Запаси крові вкрай необхідні пологовим будинкам, військовим шпиталям, хірургічним відділенням, опіковим центрам, онкологічним відділенням та відділенням інтенсивної терапії.

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За словами лікарів, культура донорства в Україні продовжує розвиватися. У людей зникли побоювання, що це небезпечно і може негативно вплинути на їхній організм.

«Навпаки, донації допомагають відновлювати всі формені елементи крові, знижується ризик серцево-судинних патологій, а також ризик виникнення тромбозів, стимулюється імунітет, виникає менше хронічних захворювань» - пояснила лікар-терапевт Київського обласного центру служби крові Тетяна Бондарук.

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Де можна здати кров у Києві

Стати донором в Україні може будь-яка людина старша 18 років, що не має протипоказань до донорства, та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна буде 20 листопада з 9:30 до 14:00 за адресою: вул.Сімʼї Ідзиковських, 3 - корпус С, 9 поверх.

З собою необхідно мати паспорт.

«Добробут» щороку організовує дні збору донорської крові та її компонентів серед своїх працівників і всіх охочих долучитись до доброї справи. Це частина нашої корпоративно-соціальної відповідальності - популяризувати добровільне донорство в Україні та привернути до нього увагу. В умовах повномасштабної війни це важливо як ніколи», - розповіла операційна директорка багатопрофільної лікарні «Добробут» на Ідзиковських, 3, Лідія Подкопаєва.