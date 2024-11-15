З майбутнім президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія — в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному.

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Україна та адміністрація Трампа налаштовані на конструктивну співпрацю

"Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", — наголосив він.

На питання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика “Сідай і слухай” не працює".

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Водночас, за словами президента України, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

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"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає.

Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — зазначив Зеленський.

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Постійним представником США при ООН стане Еліс Стефанік.

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