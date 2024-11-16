610 військовослужбовців вже подали заявки на переведення до інших частин у перший день роботи нової функції в додатку Армія+.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Станом на цю годину ми маємо 610 повністю оформлених, підписаних і відправлених в систему рапортів. Вважаємо, що це активний темп звернень військовослужбовців. Сподіваємось, що ця функція буде популярна», - сказала вона в ефірі телемарафону 15 листопада.

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Переведення через Армія+: як подати рапорт

З 15 листопада у застосунку Армія+ можна подавати рапорти на зміну місця служби.

Для цього потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди воїн планує перейти.

Командирської згоди для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ.

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Додатково може знадобитись висновок ВЛК, якщо переведення пов'язане зі станом здоров'я.

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими чи бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

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У Міноборони кажуть, що сам процес займає 15 хвилин, а відповідь на свій запит військовий отримає протягом 72 годин.

У разі відмови у застосунку вказуватимуть чіткі причини.

Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Уряд оновив критерії бронювання військовозобов'язаних

Після проведення аудиту Уряд оновив критерії бронювання та критерії критичності підприємств.

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Нові правила діятимуть з першого грудня.

Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер погоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки.

Обов'язковим пунктом для бронювання працівників у приватному секторі буде зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом.

«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання», - уточнили в Уряді.

З першого грудня всі бронювання здійснюватимуться через Дію.