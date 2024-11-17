Цікавою є різниця в ставленні до українських біженців серед різних вікових груп. Опитування показало, що люди старшого покоління виявляють більшу схильність до позитивного сприйняття, тоді як серед молоді, особливо жінок, спостерігається більш неоднозначне ставлення. Однією з можливих причин може бути сприйняття українських жінок, як потенційних конкурентів на ринку праці та в особистому житті.

Згідно з результатами дослідження, прихильність поляків до українських біженців значно знизилась у порівнянні з початком 2022 року. Ця тенденція простежується в різних аспектах допомоги та підтримки, які надають поляки. Хоч ставлення і змінилося (погіршилося), проте загалом сприйняття українців, які змушені були виїхати у 2022-муу році, залишилося позитивним.

Влітку цього року в Польщі провели дослідження на тему «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів та дій польської та української держав». Дослідження провела група науковців під керівництвом кандидата наук Роберта Станішевського з Варшавського університету.

Так само поляки задаються питанням, що українські біженці без роботи та маючи лише соціальні виплати, багато подорожують та купують дорогі речі, а от поляки не можуть собі такого дозволити. І на останок обурення спричиняє те, що під дорогими готелями стоять іномарки з українськими номерами. А на противагу цьому поляки часто віддають останнє, щоб допомогти українським військовим.

У Польщі поняття біженець та мігрант дуже різниться — це дві різні референтні групи. Біженці — це люди, які втікають із країни через війну, щоб врятувати життя. Особливо зараз це слово асоціюється з українськими жінками та дітьми. Мігранти – ті, хто змінюють країну задля пошуку кращого життя. Вирішальним фактором для них є гроші.

Ці категорії в Польщі дуже чітко розрізняють, їх не поєднують та до них різне ставлення. Часто біженців сприймають із більшим розумінням та співчуттям, ніж мігрантів, які приїздять за економічними мотивами.

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Польща співчуває Україні. Фото: www.rbc.ua

Причини зміни ставлення поляків до українців

Проаналізувавши відповіді респондентів можна виділити певні групи, чому саме змінюють своє ставлення поляки до українських біженців.

Українці стають вимогливими. Біженцям все більше починає щось не подобатися, більші запити на соціальні виплати, бажання мати такі самі права, як поляки, проте натомість поляки іноді навіть не отримують слова вдячності. Деякі українці починають вимагати багато та щоб усе було безкоштовно .

Біженцям все більше починає щось не подобатися, більші запити на соціальні виплати, бажання мати такі самі права, як поляки, проте натомість поляки іноді навіть не отримують слова вдячності. Деякі українці починають . Мовне питання. Багато українських біженців не хочуть вчити польську мову й це дуже обурює поляків. Адже постійно приходить щось вигадувати та підлаштовуватися, щоб знайти порозуміння.

Багато українських біженців не хочуть вчити польську мову й це дуже обурює поляків. Адже постійно приходить щось вигадувати та підлаштовуватися, щоб знайти порозуміння. Надмірна допомога біженцям. Польща має багато пільг для біженців та надсилає допомогу для військових. Окремо ще багато волонтерських центрів всебічно допомагають Україні. Тож деякі поляки вважають, що необхідно зменшити певні виплати та взагалі переглянути форму допомоги українським біженцям.

Польща має багато пільг для біженців та надсилає допомогу для військових. Окремо ще багато волонтерських центрів всебічно допомагають Україні. Тож деякі поляки вважають, що необхідно зменшити певні виплати та взагалі переглянути форму допомоги українським біженцям. Інша культура. Культурні відмінності можуть призводити до непорозумінь і конфліктів. Усе більше поляків починають помічати різницю культури між народами. Адже, що вважається нормальним в Україні, може не сприйматися в Польщі. Наприклад, поляки ніколи не будуть тіснитися чи гучно розмовляти в громадському транспорті. А от українці будуть пхатися в автобус до останнього, деякі дозволяють собі розмовляти телефоном на весь салон.

Культурні відмінності можуть призводити до непорозумінь і конфліктів. Усе більше поляків починають помічати різницю культури між народами. Адже, що вважається нормальним в Україні, може не сприйматися в Польщі. Наприклад, поляки ніколи не будуть тіснитися чи гучно розмовляти в громадському транспорті. А от українці будуть пхатися в автобус до останнього, деякі дозволяють собі розмовляти телефоном на весь салон. Поведінка самих біженців. Індивідуальні випадки некоректної поведінки певних людей можуть призводити до утворення стереотипів про цілу групу. Коли деякі українці демонструють нетактовність у спілкуванні з поляками, це може створити негативний образ про всіх українців, незалежно від їхніх особистих якостей.

Індивідуальні випадки некоректної поведінки певних людей можуть призводити до утворення стереотипів про цілу групу. Коли деякі українці демонструють нетактовність у спілкуванні з поляками, це може створити негативний образ про всіх українців, незалежно від їхніх особистих якостей. Корупція в Україні. Надаючи допомогу комусь іншому ти впевнений, що вона піде саме туди, куди треба (куди ти давав гроші). Коли цього не відбувається, то пропадає бажання допомагати надалі та ставлення змінюється.

Надаючи допомогу комусь іншому ти впевнений, що вона піде саме туди, куди треба (куди ти давав гроші). Коли цього не відбувається, то пропадає бажання допомагати надалі та ставлення змінюється. Фінансове питання. Наразі гостро постає фінансове питання. Сюди входять: соціальні виплати, ринок праці та інфляція. Ціни ростуть, ринок праці зменшується та знижується темп зростання заробітної плати.

Наразі гостро постає фінансове питання. Сюди входять: соціальні виплати, ринок праці та інфляція. Ціни ростуть, ринок праці зменшується та знижується темп зростання заробітної плати. Залучення в конфлікт. Деякі поляки стурбовані тим, що через допомогу українцями, вони так само можуть бути втягнуть у конфлікт із росією. Наступним є побоювання, що польських військових можуть відправити на допомогу українцям.

Деякі поляки стурбовані тим, що через допомогу українцями, вони так само можуть бути втягнуть у конфлікт із росією. Наступним є побоювання, що польських військових можуть відправити на допомогу українцям. Психологічно. Люди просто втрачають цікавість до конфлікту, що затягнувся. Навіть до такого страшного, як війна. Адже мозок людини пристосовується до будь-яких умов, щоб вижити. Знижується рівень емпатії. Розумієш, що необхідно допомагати, але сил уже нема. Тож, щоб не відчувати провини підсвідомо, починається пошук раціонального пояснення, чому необхідно призупинити допомогу українцям.

Відношення поляків до українців змінилося, але досі позитивне. Фото: https://www.yavp.pl/uk

Пропозиції поляків щодо тимчасового захисту та допомоги українським біженцям

Багато психологів зазначають, що тривала війна призводить до емоційного виснаження у суспільстві, що проявляється в зменшенні підтримки та допомоги українцям. Люди (особливо ті, які не мають справи з війною безпосередньо) просто втомилися від постійних негативних новин про війну, тому це призводить до зниження рівня емпатії.

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Польща надає багато допомоги для біженців, але ресурси вичерпні та втома накопичується. Уже пройшло багато часу, тому поляки вважають, що вже можна було б налаштувати свій побут та стати самостійними.

Проте попри все це, поляки все ще хочуть допомагати українцям, просто на дещо інших умовах ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі українські жінки в Польщі отримають такі самі, а іноді та більші виплати ніж корінні поляки. Польське населення дотримується думки, що необхідно скоротити соціальні виплати та переглянути статус біженця.

Багато українців, які отримали статус біженця, часом повертаються додому на різні свята. Це спричиняє гостру дискусію серед поляків щодо умов збереження/надання статусу біженця. Це пов’язано з припущенням про відсутність безпосередньої загрози для життя або свободи при виїзді. Тому, виникають пропозиції про перегляд цього підходу: скоротити допустимий термін перебування або повністю скасувати таке обмеження, залишивши лише принцип автоматичної втрати статусу при виїзді з країни.

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Дружні відносини між Україною та Польщею. Фото: zakordon.24tv.ua

Багато дискусій виникає з приводу соціальних виплат. Наразі українські жінки отримують такі самі гроші на дітей, що й польки. Є пропозиція, щоб такі виплати були одноразові, або скоротити вік дітей, на яких нараховуються гроші.

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Надання українським біженцям доступу до медичних послуг та освіти для дітей має розуміння та підтримку з боку польського суспільства. Оскільки здоров’я та освіта є фундаментальними правами людини, такі заходи сприяють інтеграції українців у польське суспільство.

Росії на руку, щоби Польща та Україна мали сварки та непорозуміння, щоб наші відносини погіршувалися. Проте необхідно пам’ятати, що ми дружні народи та, що поляки одні з перших прийшли нам на допомогу та найбільше допомоги ми отримали саме від них.

Так само необхідно пам’ятати, що ми на чужій території, у людей, які прихистили, піклуються та допомагають досі. Необхідно поводитися з вишуканою ввічливістю та глибокою повагою. Ми маємо підлаштовуватися під культуру та традиції тої країни, звичайно, не забуваючи й про свої. Ми маємо показати український народ із найкращої сторони.

Найголовніше, ми маємо бути вдячними за все добро, що нам роблять.