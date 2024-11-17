Президент США Джо Байден на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у столиці Перу Лімі засудив направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії та заявив про глибоку стурбованість Вашингтона підтримкою Китаєм військово-промислової бази РФ.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому про переговори двох лідерів.

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«Президент Байден засудив розгортання тисяч військових КНДР у Росії… та заявив про глибоку стурбованість з приводу постійної підтримки Китаєм військово-промислової бази РФ», - йдеться в повідомленні.

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Американський лідер також підкреслив, що небезпечна ескалація Росією незаконної війни проти України матиме серйозні наслідки для миру та безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Сі, як повідомили в МЗС КНР, своєю чергою, зазначив, що позиція і дії Китаю в українському питанні завжди були відкритими та чесними.

«Китай веде човникову дипломатію та посередництво для сприяння мирним переговорам і докладає всіх зусиль для миру й деескалації конфлікту», - заявив голова КНР.

Це була третя й остання зустріч чинного президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої китайське керівництво висловило більший інтерес до того, що принесе другий термін Дональда Трампа.

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«Сполучені Штати нещодавно провели свої вибори. Мета Китаю щодо стабільних, здорових і стійких відносин між КНР і США залишається незмінною», - зауважив під час зустрічі Сі.

Він також підкреслив, що Китай «готовий працювати з новою адміністрацією США, аби підтримувати комунікацію, розширювати співпрацю та врегулювати розбіжності».

Крім того, китайський лідер висловив готовність «прагнути до сталого переходу між китайсько-американськими відносинами на благо народів двох країн».