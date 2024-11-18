Ізраїльський уряд може схвалити пропозицію відправити Україні російську зброю, захоплену в Лівані та секторі Гази, пише The Times of Israel.

Ізраїль може передати Україні російську зброю − подробиці

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, вироблена в Росії зброя, яка перебуває в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, "Хезболлу" та "ХАМАС".

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Відповідну ініціативу про передачу ЗСУ зброї російського виробництва, знайдену військовими ЦАХАЛ у Лівані та секторі Гази, замість того, щоб її знищувати, висунула заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель.

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Корнійчук додав, що нині в України та Ізраїлю спільні вороги.

"Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася та усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по вісі зла, і що Україна та Ізраїль воюють точно з одними ворогами", − зауважив Корнійчук.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив про перемогу над "Хезболлою"

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли.

28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

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Хасан Насралла був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання 27 вересня.

Ізраїльська армія вдарила по центральному штабу "Хезболли", який розташовувався під землею під житловим будинком.