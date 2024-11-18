Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку заявив, що Альянс готовий ефективно захищати кожну країну-союзницю.

Зокрема, у стратегічно важливому Чорноморському регіоні, ідеться на сайті НАТО.

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НАТО покращує протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні

Рютте подякував прем'єр-міністрові Чолаку за численні внески Румунії до Альянсу.

Румунія інвестує понад 2% свого ВВП в оборону, приймає багатонаціональну бойову групу НАТО і надає війська для місій НАТО в Косові і Іраку.

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Генеральний секретар НАТО сказав, що Румунія є «твердим другом України», надаючи критично важливу військову допомогу, в тому числі систему протиповітряної оборони «Патріот».

Також Рютте відзначив підписання 10-річну двосторонної угоду про безпеку між Україною та Румунією як важливий крок.

Генеральний секретар засудив порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками і ракетами, назвавши їх «нерозважливими, небезпечними і неприйнятними».

Він додав, що «НАТО посилила свою протиповітряну оборону на східному фланзі, і члени Альянсу зараз, коли ми говоримо про це, закуповують сотні винищувачів п'ятого покоління».

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Співпраця РФ та КНДР - це ризик для всього світу

7 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив стурбованість співпрацею Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю.

На його думку, ця співпраця становить загрозу не лише для Індо-Тихоокеанського регіону, а й для Європи та США.

Генсек НАТО наголошував на необхідності обговорення цієї небезпечної ситуації та спільних дій для забезпечення безпеки.

За його словами, Росія сплачує Північній Кореї за участь її військ у війні проти України шляхом передання новітніх військових технологій.

Це створює ризики поширення небезпечних озброєнь та дестабілізації в різних регіонах світу.