Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив стурбованість співпрацею Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю, яка становить загрозу не лише для Індо-Тихоокеанського регіону, а й для Європи та США.

Про це він заявив перед початком саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент Укрінформу.

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Співпраця РФ та КНДР - це ризик для всього світу

Рютте занепокоєний присутністю північнокорейських військових у Росії та посиленням співпраці між Північною Кореєю, Іраном, Китаєм та Росією, спрямованої проти України.

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Він зазначив, що Росія розплачується за підтримку Північної Кореї, передаючи їй військові технології, що становлять загрозу для США, Європи та країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Генсек НАТО наголосив на необхідності обговорення цієї небезпечної ситуації та спільних дій для забезпечення безпеки.

За його словами, Росія сплачує Північній Кореї за участь її військ у війні проти України шляхом передання новітніх військових технологій.

Це створює ризики поширення небезпечних озброєнь та дестабілізації в різних регіонах світу.

Рютте також наголосив на важливості спільних зусиль для протидії цій загрозі:

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«Саме тому, колективно ми маємо працювати не лише над загрозою від Росії, але також загрозою від того, що ці чотири країни (Північна Корея, Іран, Росія і Китай – ред.) працюють разом. Дуже швидко ми побачимо, що США самі є під загрозою внаслідок цього нового технологічного розвитку», - додав він.

Генеральний секретар НАТО висловив сподівання на конструктивну співпрацю з новообраним президентом США Дональдом Трампом у сфері безпеки та оборони.

Він наголосив на важливості збільшення видатків на оборону країнами-членами Альянсу для ефективного стримування потенційних агресорів.

Війська КНДР в Україні − що відомо

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області Росії.

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За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину.

Раніше ЦПД заявляло, що північнокорейські військові вже в Донецьку.