19 листопада підрозділи ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по арсеналу 1046 року центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

ЗСУ знищили російський арсенал в Брянській області − подробиці

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме", − наголосив Генштаб.

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Наразі зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

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У Ростовській області місцева влада повідомляла про наліт безпілотників, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

За даними АSTRА, під ударом опинився 67-й арсенал ГРАУ РФ.

Сили оборони уразили два військові арсенали РФ − що відомо

21 вересня військові ЗСУ уразили два ворожі склади з боєприпасами на території Росії.

Йдеться про арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї та 23-й арсенал Головного артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області. 

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Пентагон наразі не може підтвердити залучення цих військ до бойових дій проти ЗСУ.

Склад "Тихорецьк" входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. 

Також тієї ночі дрони СБУ організували "бавовну" на 23-му арсеналі Головного артилерійського управління міноборони РФ біля населеного пункту Октябрський Тверської області. 

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