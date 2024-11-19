18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії, пише Європейська правда.

Україна може бити ракетами дальністю до 300 км для ударів углиб РФ − подробиці

"Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, однак це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили його зараз, а не до виборів, я не знаю", − додав Боррель.

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Він зауважив, що керівники МЗС Євросоюзу поки не ухвалили спільне рішення щодо скасування обмежень на застосування західної зброї по території Росії.

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Боррель додав, що кожна країна має ухвалювати рішення самостійно.

США дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів углиб РФ

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.

За даними офіційних осіб США, дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.

Більше по темі Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ Штати очікують від Росії кроків назустріч переговорам для закінчення війни.

Україна планує здійснити перші дальні атаки найближчими днями.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що його адміністрація працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії.