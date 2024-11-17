Під час масованої атаки у неділю російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів.

Протиповітряна оборона збила понад 140 ворожих цілей.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни вдарили по енергетиці України

Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Серйозно пошкоджене обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК.

«Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає», - зазначили в компанії.

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У ДТЕК додали, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.

Через масовану атаку в частині областей запровадили відключення світла. Зокрема, на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Складна ситуація в Одесі. У частині міста немає світла та води.

Обласна влада повідомляє про перебої з постачанням тепла, води та електроенергії також на Одещині. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

Більше по темі Сили оборони збили 102 ракети та 42 ворожі дрони На Україну летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, а також безпілотники.

На Львівщині пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без тепла тимчасово залишилися 6 тисяч жителів.

Комбінована атака: що відомо про постраждалих

У неділю зранку росіяни масовано атакували Україну різними видами ракет та дронами. Вибухи лунали у багатьох регіонах.

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Під прицілом була критична інфраструктура.

На Полтавщині внаслідок нічної атаки є потерпілі. Одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі. Загорілися автомобілі.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє працівників поранені.

У Дніпрі поранений чоловік. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Двоє людей постраждали внаслідок удару по Запоріжжю.

За оновленими даними поліції, у Києві постраждало двоє жінок.

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На Львівщині через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків - поранені.