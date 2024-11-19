Міноборони України активно впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності управління у ЗСУ. Наприклад, створення електронних систем обліку та автоматизації логістики. Цифровізація дозволяє оперативно реагувати на виклики, оптимізувати ресурси та забезпечувати прозорість процесів. Про це говорили міністр оборони України Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", що відбувся в понеділок, 18 листопада.

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“Наші інноваційні продукти вже допомагають військовим бути більш ефективними, а державним структурам – працювати швидше та прозоріше”, - наголосив Умєров.

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Міністр оборони розповів, що для українських військових створили цифрову платформу "Армія+". За час її роботи вже зареєструвалися 410 тисяч військових, подано 25 тисяч рапортів, а також з'явилися опитування для покращення ЗСУ, онлайн-курси та можливість переведення до іншої частини.

Більше по темі Україна готується до критичної фази: лінія фронту може зміститися на 35 км на захід Київ планує до лютого мобілізувати додатково 160 тис. військовослужбовців, хоча експерти сумніваються, що це вдасться, і очікують, що їх буде близько 100 тис.

Міністерство планує щомісяця додавати нові функції (від 5 до 10 видів рапортів, електронний військовий квиток, нові навчальні модулі, реєстр військових) і поступово поширити систему на всі Сили оборони.

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У системі "Резерв+" оновили понад 3,5 мільйона облікових даних, а 150 тисяч українських військовозобов’язаних вже скористалися відстрочкою від мобілізації. У майбутньому планується впровадження смарт-контрактів для Сил оборони, автоматичне взяття на облік, повторне оновлення даних, онлайн-відстрочка і бронювання, а також електронне направлення на медогляд. А через портал army.gov.ua кожен охочий може обрати підрозділ для служби.

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"Резерв+" — це цифрова платформа, розроблена Міністерством оборони України для ефективного управління резервістами та процесами мобілізації. Вона об’єднує дані про військовозобов’язаних, дозволяючи швидко оновлювати інформацію та спрощувати адміністративні процедури.

Міноборони розробило модель цифровізації ВЛК

Катерина Черногоренко зазначила, що Міноборони вже напрацювало модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК): "Ми підемо від черг. Ми підемо від потенційних зловживань, від надлишкового тиску на ВЛК”.

Заступниця міністра повідомила, що вже розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова швидко впровадити новий функціонал.

Вона зазначила, що планується надати військовозобов'язаним і військовослужбовцям можливість отримувати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному медзакладі.

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"Медичний висновок у цифровому форматі буде передаватися до системи Міноборони за кілька хвилин, а іноді й секунд. Військово-лікарська комісія (ВЛК) зможе ознайомитись із цими даними і прийняти відповідне адміністративне рішення", – пояснила Черногоренко.

Окрім цього, Міноборони України пишається системою ситуаційної обізнаності DELTA, яка вже допомогла знищити ворожої техніки на суму понад 15 мільярдів доларів. DELTA також показала високу ефективність на навчаннях НАТО, підтвердивши свою відповідність стандартам Альянсу.

Міноборони планує додати в систему DELTA два нові інструменти: Target Hub для створення, управління та моніторингу цілей, а також Delta Insights, який генеруватиме аналітику у вигляді теплової мапи ворожих радіочастот.

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Цього року у військових шпиталях впроваджено Медичну інформаційну систему, яка дозволяє лікарям швидко отримувати доступ до даних пацієнтів.

“Дякую команді, яка долучається до реалізації цих важливих проєктів. Разом ми перемагаємо бюрократію та будуємо сучасне оборонне відомство, орієнтоване на людей”, — додав міністр оборони Умєров.