Чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії, пише O Globo, цитуючи помічника держсекретаря США у справах Західної півкулі Браяна Ніколса.

Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії − подробиці

"Треба пам’ятати, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме українські кордони. Так було завжди", – зауважив помічник держсекретаря Сполучених Штатів.

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За його словами, зброя, яку Байден дозволив використовувати Україні, дасть більшу здатність захищати себе та дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним.

"Можливо, вона почне вести мирні переговори або, а ще краще – просто вийде з української території. Саме вони повністю контролюють, чи триватиме цей конфлікт", – наголосив Ніколс.

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Дозвіл для України від США дозвіл на удари ракетами вглиб РФ

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.

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За даними офіційних осіб США, дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.