Німеччина розгляне пропозицію щодо постачання Україні ракет Taurus, ЗСУ можуть мати до 50 ракет ATACMS, ворог майже 40 разів атакував на Покровському напрямку, РФ вдарила по Нікополю із РСЗВ "Ураган".

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58 ворожих дронів локаційно втрачені в регіонах України, 5 полетіли назад у Росію, а один − у Білорусь.

Безпілотники та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областя.

П’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 ворог намагався вдарити по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині, а також завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області по Харківщині.

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122 дрони типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з Курська, Приморсько-ахтарська й Орла в Росії.

У ніч на 20 листопада Повітряні сили и знищили 56 зі 122 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу.

87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму. Їх збивали в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

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Під час масованої атаки у неділю, 17 листопада, російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів.