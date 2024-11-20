У ніч на 20 листопада Повітряні сили и знищили 56 зі 122 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 19-20 листопада − подробиці

122 дрони типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з Курська, Приморсько-ахтарська й Орла в Росії. 

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П’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 ворог намагався вдарити по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині, а також завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області по Харківщині.

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Безпілотники та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областя.

58 ворожих дронів локаційно втрачені в регіонах України, 5 полетіли назад у Росію, а один − у Білорусь.

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Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу.

87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму. Їх збивали в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

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Під час масованої атаки у неділю, 17 листопада, російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів

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