Європейський Союз посилює контроль над короткостроковою орендою житла, і Польща має адаптуватися до нових правил.

Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків, повідомляє InPoland.

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Короткострокова оренда у Польщі - які зміни відбудуться

Короткострокова оренда стала популярною в Європі, але її вважають однією з причин зростання цін на житло. Тому ЄС вводить обмеження для цього сектору.

Фахівці рекомендують Польщі зробити три кроки:

створити реєстр житла для короткострокової оренди

встановити правила для такої оренди

чітко визначити, що вважається "короткостроковою орендою"

Це допоможе визначити оптимальну тривалість короткострокової оренди (наприклад, 90 днів) та зменшити кількість випадків ухилення від сплати податків.

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Проблема гостра, бо мешканці міст та туристичних центрів стикаються з труднощами при пошуку довгострокового житла через велику кількість квартир, що здаються короткостроково.

Такі квартири фактично функціонують як готелі, але не відповідають вимогам щодо безпеки та санітарії, які є обов'язковими для готелів у Польщі.

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Для вирішення проблеми деякі країни ЄС вимагають ліцензії на короткострокову оренду, інші створили реєстри, а деякі обмежили максимальну кількість днів оренди. Польща також буде впроваджувати подібні обмеження.

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Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.