Європейський Союз посилює контроль над короткостроковою орендою житла, і Польща має адаптуватися до нових правил.

Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків, повідомляє InPoland

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Короткострокова оренда у Польщі - які зміни відбудуться

Короткострокова оренда стала популярною в Європі, але її вважають однією з причин зростання цін на житло. Тому ЄС вводить обмеження для цього сектору.

Фахівці рекомендують Польщі зробити три кроки:

  • створити реєстр житла для короткострокової оренди
  • встановити правила для такої оренди
  • чітко визначити, що вважається "короткостроковою орендою"

Це допоможе визначити оптимальну тривалість короткострокової оренди (наприклад, 90 днів) та зменшити кількість випадків ухилення від сплати податків.

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Проблема гостра, бо мешканці міст та туристичних центрів стикаються з труднощами при пошуку довгострокового житла через велику кількість квартир, що здаються короткостроково.

Такі квартири фактично функціонують як готелі, але не відповідають вимогам щодо безпеки та санітарії, які є обов'язковими для готелів у Польщі.

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Для вирішення проблеми деякі країни ЄС вимагають ліцензії на короткострокову оренду, інші створили реєстри, а деякі обмежили максимальну кількість днів оренди. Польща також буде впроваджувати подібні обмеження.

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Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.

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