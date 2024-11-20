Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді «План внутрішньої стійкості» – рамковий документ, що визначає стратегію внутрішньої політики України у війні на найближчі роки та післявоєнний час. Більшість положень, озвучених президентом, виглядали відносно загально, але стратегічно, чітко спрямованими на перспективу.

Про необхідність такого плану говорили давно. Ще у 2022 році в експертному середовищі, серед держслужбовців, урядовців, медійників усе частіше виникали питання – яка наша стратегія у війні? Які наші пріоритети у промисловості, у фінансовій діяльності, у забезпеченні, тощо?

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Коли був озвучений «План перемоги», який виявився повністю спрямованим до західних союзників, я запитав одного колегу в Офісі Президента: чому немає аналогічного плану, але внутрішнього? Що треба робити західним союзникам – зрозуміло, а що робимо ми? Відповідь була такою: українці роблять усе, що можуть, але здолати Путіна, підтриманого Китаєм, Іраном і КНДР можна лише за допомогою союзників.

Більше по темі Зеленський пообіцяв індексацію пенсій у 2025 році Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава має гроші для виплати зарплат і пенсій у 2025 році.

Втім, майже одночасно, відповідаючи на запит суспільства, Офіс Президента розробив і «внутрішній», як його вже називають, план. Kyiv Post розбирався, що є в Плані, та як реагували на нього українці.

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План стійкості - що це таке

Сам план – багатошаровий і, окрім власне пунктів (яких 10) план має кілька важливих артикуляцій, зокрема, такі:

Україна не відмовиться від своїх територій за будь-яких обставин;

2025 рік стане вирішальним для війни, і результат залежатиме від того, яка з воюючих сторін виснажиться більше, і яка дотисне супротивника;

Виборів не буде до настання миру, тобто – під час війни;

Росія має нести колективну відповідальність за війну – репараціями та своїми заарештованими активами, що, можливо, є ще одним закликом до західних союзників активніше використовувати її активи для підтримки України.

Пункти плану окреслюють, що саме Україна має зробити в ключових сферах для посилення своєї обороноздатності:

Єдність – українці мають бути єдині, в тому числі не піддаватися фейкам і провокаціям ззовні.

Фронт – необхідно говорити відкрито про проблеми в армії, такі як мобілізація, дезертирство тощо. В Україні впровадять посаду військового омбудсмана, втім, які будуть його функції –не уточнюється.

Зброя – Україна планує виробити протягом наступного року до 30 000 ударних дронів і 3 000 крилатих ракет, або дроно-ракет. Військові з’єднання – бригади – матимуть більше автономії та можливостей у закупівлі дронів і не тільки. Буде створена технологічна ставка для активізаці впровадження технологічних розробок.

Гроші – бізнес має відчувати менше тиску на нього з боку держави. Максимальна детінізація і дерегуляція бізнесу, чесні стосунки між державою та корпоративним сектором.

Енергетика – для кожної області вводиться енергетичний паспорт. На нього будуть впливати наявність, зокрема, децентралізованої енергетики.

Безпековий пункт – посилення заходів безпеки в навчальних закладах, збільшення кількості і якості укриттів.

Розвиток місцевої влади, а саме громад – йдеться про диспропорцію у розвитку громад через наявність прифронтових. Ті, що ближче до лінії фронту, або ж приймають більше переселенців, матимуть більше підтримки.

Розвиток людського капіталу – множинне громадянство, реформа дипломатичної служби. Буде створено окреме Міністерство об’єднання українців, що відповідатиме за консолідацію діаспори.

«Культурний суверенітет» – посилення національних культурних проєктів, тісніша співпраця з іноземними партнерами тощо.

Ветерани – їхня інтеграція, залучення до державної служби, реабілітація.

Насправді, пункти виглядають доволі по-різному. Наприклад, пункт по зброю виглядає дуже конкретно, вказана кількість виробленої зброї та техніки, яка має бути виготовлена. А от пункти про покращення бізнес-клімату – доволі загально. І вони одразу викликали запитання в експертному середовищі.

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«Чи не всі попередники Зеленського це гарантували? Чи це є нова політика держави під час війни?» – зауважує економіст Олександр Гончаров.