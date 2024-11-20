За час повномасштабної війни Росія депортувала або примусово перемістила 19 546 українських дітей, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Росія викрадає тисячі українських дітей − подробиці

Омбудсмен зазначив, що 20 листопада, у Всесвітній день дитини, коли світ відзначає прийняття Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини, Російська Федерація здійснює масові порушення цих прав.

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Лубінець зазначив, що за офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення 592 дитини загинули, 1702 дістали поранення, а 1934 вважаються зниклими.

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Уповноважений додав, що його Офіс працює, щоб захистити права дитини, для чого в інституції діє окремий напрямок.

Україна повертає дітей з ТОТ та Росії в межах плану дій Президента Bring Kids Back UA та четвертого пункту Формули миру.

За словами омбудсмана, завдяки спільним зусиллям державних органів, міжнародних партнерів та громадських організацій вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 1012 дітей.

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Лубінець нагадав, що в Україні відкритий Центр захисту прав дитини, у якому поновлюють права дітей.