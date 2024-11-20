За час повномасштабної війни Росія депортувала або примусово перемістила 19 546 українських дітей, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Росія викрадає тисячі українських дітей − подробиці

Омбудсмен зазначив, що 20 листопада, у Всесвітній день дитини, коли світ відзначає прийняття Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини, Російська Федерація здійснює масові порушення цих прав.

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Лубінець зазначив, що за офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення 592 дитини загинули, 1702 дістали поранення, а 1934 вважаються зниклими.

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Уповноважений додав, що його Офіс працює, щоб захистити права дитини, для чого в інституції діє окремий напрямок. 

Україна повертає дітей з ТОТ та Росії в межах плану дій Президента Bring Kids Back UA та четвертого пункту Формули миру.

За словами омбудсмана, завдяки спільним зусиллям державних органів, міжнародних партнерів та громадських організацій вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 1012 дітей.

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В медіа циркулює інформація про прогнози, які нібито підготувала РФ щодо майбутнього укладу світу. У цих прогнозах Україна не існує як держава.

Лубінець нагадав, що в Україні відкритий Центр захисту прав дитини, у якому поновлюють права дітей.

Британія запровадила санкції проти РФ за незаконну депортацію українських дітей

Велика Британія наклала нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

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Пакет санкцій спрямований на тих, хто допомагає російському президенту Владіміру Путіну насильно депортувати українських дітей і стерти їхню українську культурну спадщину.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії 1002 дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

 

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