Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція, повідомила пресслужба німецького уряду.

Яку зброю отримала Україна від Німеччини

Німеччина надала :

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47 машини із захистом від мін (MRAP)

боєкомплекти до БТР Marder

одну РЛС TRML-4D

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами

понад 40 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000

У пакеті також різні безпілотники, серед них - 20 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами, 12 розвідувальних БПЛА HORNET XR, 100 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN, 120 безпілотників-розвідників SONGBIRD.

Вперше Україна отримала 60 безпілотників-розвідників Golden Eagle і два безпілотника-розвідника VT-4 Ray.

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Окрім того, доставлено дві мостоукладальні машини BIBER із запчастинами, три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами і три плуги для розмінування.

У пакеті 8 тактичних авіадесантних машин Caracal, ще 20 захищених машин для прикордонної служби, 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh (раніше було надано 18).

Також доставлено 8 тисяч набоїв калібру 40 мм, 100 тисяч високоточних гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв; 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї. До пакету включено також джгути та шеврони.

Німеччина надає Україні сучасні дрони із ШІ − подробиці

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ударних безпілотників зі штучним інтелектом.

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Ці безпілотники можуть бити по російських військових цілях, зокрема командних пунктах або матеріально-технічних об'єктах.

За даними Bild, німецька компанія Helsing отримала замовлення виготовити для України 4 тис. ударних безпілотників, оснащених технологіями ШІ.

Кандидат у канцлери Німеччини хоче надати Україні ракети Taurus

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.