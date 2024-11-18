Німеччина надає Україні ударні безпілотники зі штучним інтелектом, пише видання Ntv, цитуючи очільника німецького міноборони Бориса Пісторіуса.
Німеччина надає Україні сучасні дрони із ШІ − подробиці
"Я дуже радий, що постачання цих ударних безпілотників зі штучним інтелектом починається прямо зараз", − наголосив Пісторіус.
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За його словами, ці безпілотники можуть бити по російських військових цілях, зокрема командних пунктах або матеріально-технічних об'єктах.
За даними Bild, німецька компанія Helsing отримала замовлення виготовити для України 4 тис. ударних безпілотників, оснащених технологіями ШІ.
Україна отримає перші дрони цього типу вже в найближчі кілька тижнів.
За словами джерела, безпілотник нібито сам сканує місцевість, орієнтуючись за тисячами маркерів, і таким чином підтримує оператора на курсі, попри погану погоду чи бойові дії. Коли ціль виявлено, безпілотник самостійно летить до неї.
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Їх називають "міні-Taurus", бо вони мають радіус дії в чотири рази більший, ніж дрони-камікадзе, які раніше використовувалися в Україні, а вибухової потужності достатньо, аби знищити танк.
Кандидат у канцлери Німеччини хоче надати Україні ракети Taurus
Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.
У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду із нею канцлера ФРН Олафа Шольца.