Німеччина надає Україні ударні безпілотники зі штучним інтелектом, пише видання Ntv, цитуючи очільника німецького міноборони Бориса Пісторіуса.

Німеччина надає Україні сучасні дрони із ШІ − подробиці

"Я дуже радий, що постачання цих ударних безпілотників зі штучним інтелектом починається прямо зараз",  − наголосив Пісторіус.

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За його словами,  ці безпілотники можуть бити по російських військових цілях, зокрема командних пунктах або матеріально-технічних об'єктах.

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За даними Bild, німецька компанія Helsing отримала замовлення виготовити для України 4 тис. ударних безпілотників, оснащених технологіями ШІ.

Україна отримає перші дрони цього типу вже в найближчі кілька тижнів.

За словами джерела, безпілотник нібито сам сканує місцевість, орієнтуючись за тисячами маркерів, і таким чином підтримує оператора на курсі, попри погану погоду чи бойові дії. Коли ціль виявлено, безпілотник самостійно летить до неї.

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Причиною арешту стала купівля диплома, за яку нещодавно затримали викладачок з Одеси.

Їх називають "міні-Taurus", бо вони мають радіус дії в чотири рази більший, ніж дрони-камікадзе, які раніше використовувалися в Україні, а вибухової потужності достатньо, аби знищити танк.

Кандидат у канцлери Німеччини хоче надати Україні ракети Taurus

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

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У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду із нею канцлера ФРН Олафа Шольца.

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