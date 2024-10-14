У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus, повідомив у ефірі каналу ARD очільник партії ХДС і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Коли України отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини

"Я б не став робити це [починати постачання Taurus − ред.] просто так... Якщо бомбардування [України − ред.] не припиняться, то першим кроком буде зняття обмеження по дальності. А другим кроком буде передача Taurus", − зазначив Мерц.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він пояснив, що тоді російський президент Владімір Путін вирішуватиме, наскільки сильно він хоче ескалувати війну.

Ракети Taurus − що відомо

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) − сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, зокрема важливих точкових та протяжних об'єктів, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Ракети розроблялися та виробляються Taurus Systems GmbH в Шробенхаузені − спільному підприємстві MBDA Deutschland і шведської компанії Saab Bofors Dynamics.

Advertisement

Очільниця МЗС Німеччини підтримала постачання Україні далекобійних ракет

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду із нею канцлера ФРН Олафа Шольца.

26 вересня нижня палата парламенту ФРН погодила пропозицію уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.

17 вересня німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".