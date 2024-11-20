Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Основною темою розмови стала подальша оборонна співпраця, повідомив Зеленський.

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Україна та Польща будуть спіпрацювати у сфері оборони

Туск повідомив, що Польща готує до передачі Україні вже 45-й пакет військової допомоги та розпочала формування наступного.

Лідери також обговорили майбутнє головування Польщі в Раді ЄС та очікування України щодо підтримки в переговорах про вступ.

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Зеленський висловив сподівання на допомогу Польщі у відкритті першого кластера перемовин з ЄС та паралельному відкритті інших.

Президент подякував польському народу за солідарність з Україною та особисто Туску за принципову позицію щодо останніх дій Росії, зокрема, засудження спроб деяких європейських лідерів вивести Путіна з політичної ізоляції.

Більше по темі Польща змінить умови оренди житла на вимогу ЄС Європейський Союз запровадив нові вимоги до короткострокової оренди житла через значне зростання цін на тривалу оренду.

Зеленський також відзначив зусилля Туска у просуванні питання членства України в НАТО та забезпеченні оборонної підтримки.

Лідери домовилися про особисту зустріч до кінця року.

Польща закрила консульство РФ - подробиці

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

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Колишні приміщення консульства можуть бути використані для розміщення українського дипломатичного представництва.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.