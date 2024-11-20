Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Основною темою розмови стала подальша оборонна співпраця, повідомив Зеленський.
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Україна та Польща будуть спіпрацювати у сфері оборони
Туск повідомив, що Польща готує до передачі Україні вже 45-й пакет військової допомоги та розпочала формування наступного.
Лідери також обговорили майбутнє головування Польщі в Раді ЄС та очікування України щодо підтримки в переговорах про вступ.
Зеленський висловив сподівання на допомогу Польщі у відкритті першого кластера перемовин з ЄС та паралельному відкритті інших.
Президент подякував польському народу за солідарність з Україною та особисто Туску за принципову позицію щодо останніх дій Росії, зокрема, засудження спроб деяких європейських лідерів вивести Путіна з політичної ізоляції.
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Зеленський також відзначив зусилля Туска у просуванні питання членства України в НАТО та забезпеченні оборонної підтримки.
Лідери домовилися про особисту зустріч до кінця року.
Польща закрила консульство РФ - подробиці
18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.
Колишні приміщення консульства можуть бути використані для розміщення українського дипломатичного представництва.
22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.
Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.