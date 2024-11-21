21 листопада росіяни атакували Кривий Ріг, повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Удар по Кривому Рогу 21 листопада − подробиці
“Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей”, - поінформував Лисак.
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За його словами, двоє жінок перебувають у важкому стані. В однієї жінки різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.
Серед постраждалих є двоє підлітків: 17-річного хлопця госпіталізували, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці.
Станом на цей час госпіталізували 9 осіб.
Раніше, об 11:28 керівник Ради оборони Кривого Рогу зазначав, що кількість постраждалих становить 13 осіб.
Удар пошкодив 10 житлових будинків.
Об 11:06 Лисак повідомляв, що внаслідок атаки на Кривий Ріг постраждали двоє людей.
Ушкоджень зазнала адмінбудівля та дві житлові двоповерхівки.
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Росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою
У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру.
Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі.
Очільник ОВА Лисак повідомив, що через атаку постраждали двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річну жінку госпіталізували.
Через удар ушкоджень також зазнала будівля центру реабілітації інвалідів.