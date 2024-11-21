21 листопада росіяни атакували Кривий Ріг, повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Удар по Кривому Рогу 21 листопада − подробиці

“Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей”, - поінформував Лисак.

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За його словами, двоє жінок перебувають у важкому стані. В однієї жінки різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.

Серед постраждалих є двоє підлітків: 17-річного хлопця госпіталізували, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці.

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Станом на цей час госпіталізували 9 осіб.