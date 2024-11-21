Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий оголосив про придбання двох новітніх радарних систем, які посилять протиповітряну оборону країни, повідомляє TV8.

Молдова посилить протиповітряну оборону

Нові системи забезпечать комплексне спостереження та знищення повітряних цілей, включаючи дрони.

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Вони доповнять радар французького виробництва, який вже функціонує.

Для повного контролю повітряного простору Молдові потрібно ще п'ять систем ППО.

Міністр не розкриває деталей придбання з міркувань безпеки. Вартість та терміни постачання систем поки невідомі.

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За словами Носатого, наявні радари, виготовлені ще у 60-х роках, не здатні виявляти сучасні дрони. Особливо ті, що летять на малих висотах. Нові системи дозволять вчасно реагувати на загрози та попереджати населення.

Міністр закликав громадян не торкатися до знайдених дронів, оскільки вони можуть бути небезпечними.

За останні 10 днів у Молдові виявлено чотири безпілотники, але жоден з них не був оснащений вибухівкою.

Міністерство оборони планує придбати ще шість високопродуктивних радарів для забезпечення надійного захисту повітряного простору Молдови.

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Молдова офіційно звинуватила Росію у втручанні у вибори

12 листопада міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту.

У ноті засудили порушення повітряного простору та втручання у молдовські вибори.

МЗС Молдови підтвердило, що два безпілотники, уламки яких знайшли на її території, були російського походження та запущені з Росії.

Цей інцидент розцінено як агресивне вторгнення та загрозу життю мирних громадян.