Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод 20 листопада зустрівся з норвезькими парламентарями під час офіційного візиту до Північної Європи.  

Під час зустрічі з Пітером Фрьоліхом, представником Консервативної партії, йшлося про посилення підтримки України в умовах російської повномасштабної війни. 

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Павло Ґрод подякував Норвегії за вже надану допомогу, зокрема в оборонному та гуманітарному секторах, і наголосив на важливості подальшої підтримки з боку Норвегії на міжнародних майданчиках. 

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Фото: Світовий конгрес українців

Обговорювалися й питання зміцнення двосторонніх зв’язків між Україною та Норвегією в різних сферах, зокрема в галузі енергетики та відновлення постраждалих від війни територій, питання лендлізу для України, а також створення коаліції підтримки України між скандинавськими країнами та країнами Балтії, Польщі, Великої Британії.

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20 листопада відбулася перша зустріч у такому форматі.

Фрьоліх висловив бажання норвезької влади підтримати ініціативу з виробництва зброї в Україні. Парламентар також розповів, як він та його сім’я особисто допомагають Україні. А ще пригадав зворушливу історію про те, що під час Другої світової війни його дідусь-повстанець був відправлений до концентраційного табору Бухенвальд. Там він зустрів дуже змучених в’язнів, які ділилися з ним останнім хлібом. Вони були українцями, тому норвезький парламентар має особливі почуття до України та її людей.

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Фото: Світовий конгрес українців

На зустрічі з депутатом Расмусом Ханссоном з норвезької Партії зелених, представником групи міжпарламентської дружби, обговорювалися питання збільшення фінансової підтримки Україні, продовження допомоги, а також протидію діяльності пропагандистського Russia Today у Норвегії. До розмови також долучився тимчасовий повірений у справах України в Норвегії Ігор Головченко.

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Візит Президента СКУ до Норвегії, окрім питань підтримки України, охопить теми допомоги українським біженцям, зокрема полегшення обмежень на поїздки в Україну для родин біженців.

Одним із важливих акцентів зустрічей є підтримка інтеграції України в НАТО, що, на думку СКУ, є важливим для безпеки Європи. Крім того, планується обговорення питання визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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