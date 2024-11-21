Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод 20 листопада зустрівся з норвезькими парламентарями під час офіційного візиту до Північної Європи.

Під час зустрічі з Пітером Фрьоліхом, представником Консервативної партії, йшлося про посилення підтримки України в умовах російської повномасштабної війни.

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Павло Ґрод подякував Норвегії за вже надану допомогу, зокрема в оборонному та гуманітарному секторах, і наголосив на важливості подальшої підтримки з боку Норвегії на міжнародних майданчиках.

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Фото: Світовий конгрес українців

Обговорювалися й питання зміцнення двосторонніх зв’язків між Україною та Норвегією в різних сферах, зокрема в галузі енергетики та відновлення постраждалих від війни територій, питання лендлізу для України, а також створення коаліції підтримки України між скандинавськими країнами та країнами Балтії, Польщі, Великої Британії.

Фрьоліх висловив бажання норвезької влади підтримати ініціативу з виробництва зброї в Україні. Парламентар також розповів, як він та його сім’я особисто допомагають Україні. А ще пригадав зворушливу історію про те, що під час Другої світової війни його дідусь-повстанець був відправлений до концентраційного табору Бухенвальд. Там він зустрів дуже змучених в’язнів, які ділилися з ним останнім хлібом. Вони були українцями, тому норвезький парламентар має особливі почуття до України та її людей.

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Фото: Світовий конгрес українців

На зустрічі з депутатом Расмусом Ханссоном з норвезької Партії зелених, представником групи міжпарламентської дружби, обговорювалися питання збільшення фінансової підтримки Україні, продовження допомоги, а також протидію діяльності пропагандистського Russia Today у Норвегії. До розмови також долучився тимчасовий повірений у справах України в Норвегії Ігор Головченко.

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Візит Президента СКУ до Норвегії, окрім питань підтримки України, охопить теми допомоги українським біженцям, зокрема полегшення обмежень на поїздки в Україну для родин біженців.

Одним із важливих акцентів зустрічей є підтримка інтеграції України в НАТО, що, на думку СКУ, є важливим для безпеки Європи. Крім того, планується обговорення питання визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.