У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пожежі та руйнування: наслідки атаки по Дніпру 21 листопада − подробиці
За даними місцевої ОВА, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі.
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Згодом очільник ОВА Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована.
Мер міста Борис Філатов зазначив, що через удар постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.
Зруйновано котельню, а також вибиті вікна.
"Ми маємо справу з оскаженілими покидьками", − наголосив мер.
Подробиці про наслідки атаки ще встановлюються.
За даними Повітряних сил, ворог випустив ракету на Дніпро близько 5:18.
У мережі також почали з’являтися фото з уламком ракети, який застряг на дротах лінії електропередач.
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На Житомирщині та Сумщині застосували аварійні знеструмлення, а згодом так само їх ввели в Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
Згодом Повітряні сили повідомили, що по Дніпру завдали удару міжконтитентальною балістичною ракетою невстановленого типу з Астраханської області Росії.
У Дніпрі був день жалоби за загиблими
27 жовтня в Дніпрі був день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару в ніч на 26 жовтня.
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