У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пожежі та руйнування: наслідки атаки по Дніпру 21 листопада − подробиці

За даними місцевої ОВА, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі.

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Згодом очільник ОВА Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована.

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Мер міста Борис Філатов зазначив, що через удар постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.

Зруйновано котельню, а також вибиті вікна.

"Ми маємо справу з оскаженілими покидьками", − наголосив мер.

Подробиці про наслідки атаки ще встановлюються.

За даними Повітряних сил, ворог випустив ракету на Дніпро близько 5:18.

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Згодом Повітряні сили повідомили, що по Дніпру завдали удару міжконтитентальною балістичною ракетою невстановленого типу з Астраханської області Росії.

У Дніпрі був день жалоби за загиблими

27 жовтня в Дніпрі був день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару в ніч на 26 жовтня. 

Російські війська атакували місто вночі. 

Надзвичайники розбирали завали цілий день. 26 жовтня ввечері аварійно-рятувальні роботи завершили. 

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