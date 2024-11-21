У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пожежі та руйнування: наслідки атаки по Дніпру 21 листопада − подробиці За даними місцевої ОВА, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Згодом очільник ОВА Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована. Advertisement Мер міста Борис Філатов зазначив, що через удар постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Зруйновано котельню, а також вибиті вікна. "Ми маємо справу з оскаженілими покидьками", − наголосив мер.

Подробиці про наслідки атаки ще встановлюються. За даними Повітряних сил, ворог випустив ракету на Дніпро близько 5:18.

У мережі також почали з’являтися фото з уламком ракети, який застряг на дротах лінії електропередач. Більше по темі Обстріли України день за днем 11-21-2024 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей На Житомирщині та Сумщині застосували аварійні знеструмлення, а згодом так само їх ввели в Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Advertisement

Згодом Повітряні сили повідомили, що по Дніпру завдали удару міжконтитентальною балістичною ракетою невстановленого типу з Астраханської області Росії.