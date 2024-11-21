21 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ.

День Десантно-штурмових військ − привітання

До привітань доєдналися Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський наголосив, що українські десантники в боях за незалежність України та свободу українців гідно підтверджують своє гасло – "Завжди перші".

За його словами, протягом 10 років з початку війни воно хоробро та віддано воюють на найгарячіших ділянках фронту, знищуючи російські війська.

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Головком відзначив успіхи десантників, зокрема, перешкоджання планам Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області, перенесення війни на територію ворога

Наразі українські воїни зупиняють атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і протидіють ворогу.

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"Хай ваш дух завжди залишається міцним, відвага – незламною, а удари по ворогу – безжальними! Разом нищимо окупантів!" – наголосила СБУ.