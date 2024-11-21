21 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ.
День Десантно-штурмових військ − привітання
До привітань доєдналися Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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Сирський наголосив, що українські десантники в боях за незалежність України та свободу українців гідно підтверджують своє гасло – "Завжди перші".
За його словами, протягом 10 років з початку війни воно хоробро та віддано воюють на найгарячіших ділянках фронту, знищуючи російські війська.
Головком відзначив успіхи десантників, зокрема, перешкоджання планам Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області, перенесення війни на територію ворога
Наразі українські воїни зупиняють атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і протидіють ворогу.
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"Хай ваш дух завжди залишається міцним, відвага – незламною, а удари по ворогу – безжальними! Разом нищимо окупантів!" – наголосила СБУ.
Водночас Генштаб зауважив, що сьогоднішні присяги десантника є вічним орієнтиром для воїнів ДШВ.
Пресслужба наголосила, що український десант неодноразово підтверджував свою силу в запеклих боях із країною-агресором.
День Десантно-штурмових військ – що треба знати
Десантно-штурмові війська – окремий рід військ ЗСУ. До його складу входять десантно-штурмові, повітрянодесантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики.
День Десантно-штурмових військ ЗСУ в 2017 році започаткував своїм указом тодішній президент Петро Порошенко. Раніше це професійне свято мало назву "День високомобільних десантних військ", однак очільник України скасував його.
В указі Президента йшлося, що свято встановлено, «…з огляду на хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою відродження національної військової ідентичності, започаткування сучасних традицій вшанування перемог українського війська та виховання у громадян патріотизму…».