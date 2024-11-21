Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та командувача військовим крилом угрупування ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі.

Про йе ідеться у рішеннях МКС.

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МКС видав низку ордерів на арешт посадовців Ізраїлю та ХАМАСу

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду одноголосно ухвалила два рішення, що відхиляють заперечення з боку Ізраїлю, подані відповідно до Римського статуту.

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“Вона (Палата попереднього провадження МКС - ред.) також видала ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта”, - ідеться у повідомленні.

Палата видала ордери на арешт за підозрою у скоєнні злочину проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, тобто в день, коли було подано клопотання про видачу ордерів на арешт.

Більше по темі Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в терористів Йдеться про озброєння, знайдене військовими ЦАХАЛ у Лівані та секторі Гази.

Крім того, досудова палата визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання.

Також МКС видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого ЦАХАЛ оголосив влітку.

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У травні прокурор МКС запросив видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта та трьох лідерів терористичного угруповання ХАМАС.

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

25 червня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова – ще один крок до притягнення Росії до відповідальності через війну.

Російських посадовців підозрюють у таких воєнних злочинах, як атаки на цивільні об’єкти, завдання надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності.